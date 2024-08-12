"МРТ розшифровували 6 разів": Репяхова озвучила несподівану причину затримки мовлення сина та оновлений прогноз від лікаря

Блогерка Катерина Репяхова, чиї підписники слідкують за історією з затримкою мовлення в її зі співаком Віктором Павліком 3-річного сина Михайла, поділилася новинами про малюка у сторіс.

30-річна Катя з'їздила з хлопчиком на консультацію до невролога у Чернівці. Прогноз - оптимістичний, і нарешті з'ясувалося, що стало причиною затримки розвитку дитини.

"Сказала, що в Михасика затримка психомовленнєвого розвитку з сенсорними порушеннями. В нього є сенсорні порушення, він у нас не катається ні на велосипеді, ні на самокаті, в нього синдром незграбної дитини. І Михасик - перспективна дитина, Михасик буде розмовляти 100%", - запевнила Репяхова.

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Михайло неодмінно заговорить

Зі слів молодиці, правильно розшифрувати МРТ Михайлика вдалося лише з шостого разу. І воно розставило крапки над "і".

"Вказує на те, що я перехворіла вагітною, або ковід, або ще якась інфекція. Тобто від того, що я перехворіла тоді, колись, безсимптомно, тому що я не пам'ятаю, щоб я хворіла сильно, це дало затримку", - поділилася дружина артиста.

Під час вагітності Катерина перехворіла безсимптомно, і це позначилося на дитині

А ще Катерина поділилася досвідом взаємодії з ізраїльською медициною. Він у неї негативний, тож тепер молодиця переконалася: українські лікарі - найкращі.

Як розказала Репяхова, ізраїльська неврологиня одразу ж вирішила, що в Михайла розлад аутистичного спектру, та призначила ліки, які призначаються дітям від 13 років із шизофренією, розумовою відсталістю тощо.

"Тобто я прийшла в Ізраїлі за 400 доларів, щоби мені лікарка... Вона мені так і казала: "У вас дитина розумово відстала", - переповіла Катя.

Репяхова від ізраїльської медицини, м'яко кажучи, не в захваті

Своїх підписників Репяхова закликала ніколи не довіряти одному спеціалістові, а консультуватися з різними лікарями.

Як пояснила Каті лікарка, на розвиток хлопчика може впливати й його харчування. Слід перевірити, чи нема в Михайлика непереносимості якихось продуктів

Нагадаємо, Катерина мріє колись народити Михайлові сестричку і навіть обрала для неї ім'я - Олександра, на честь бабусі. Але 58-річний Віктор Франкович від ідеї стати батьком іще раз не в захваті.







