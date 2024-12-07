"Я вляпалася": співачка Кажанна відверто розповіла про аб'юзивні стосунки, у яких перебувала чотири роки

Співачка Кажанна (справжнє ім'я Ганна) відверто розповіла про свої стосунки та аб'юз, який пережила в них.

Зі слів 23-річної виконавиці, вона відмовилася будувати кар'єру після закінчення театрального університету заради хлопця й навіть переїхала з ним до іншого міста.

"Все почалося з того, що я пішла від свого колишнього, який в мене не вірив. Я була готова відмовитися від своєї кар'єри, від своєї освіти. Я просто за освітою акторка і в мене був вибір, а він військовий, і був вибір залишитися з ним, переїхати в інше місто, чи працювати в театрі, пробувати щось робити. І я обрала його. Я повністю всю себе вкладала в ці стосунки, але в певний момент я просто зрозуміла, що та я, яка була з ним, і я, яка є як, в принципі, людина, Ганна, Кажанна - це різні люди і що мене бачить лише своєю дівчиною", - зазначила Кажанна в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

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Колишній Кажанни - військовий, тому з ним вона була змушена переїхати в інше місто Фото annaon.ph

Співачка розказала, що їй було 18, коли вона закохалася у свого колишнього, однак, коли почала розвивати себе, то не отримала від нього підтримки.

"Ну він був студентом військової кафедри. Мені було 18. Я створила TikTok і, от знову ж таки, я відмовилась від своєї професії, тому що я реально могла б піти в театри, я могла б пробуватись хоч кудись, робити хоч щось. Але ні, я переїхала в маленьке місто за ним. Це була Вінниця і мені було сумно, і я вирішила хоч якось надолужити й почала вести TikTok, знімала приколи, і, коли вперше залетіли мої відоси, багато переглядів отримали, то яке було моє здивування, що він почав мене булити за це, мовляв, що це за жах, просто видали, не позорся, тобі не соромно поводитися, як клоун на велику аудиторію?" - розповідає вона.

"Ну я себе не засуджую, тому що мені було 18 років, моя персоналіті буквально будувалася на тому, що от я його дівчина, я мрію про сім'ю і ця людина знала про це", - додала вона Фото annaon.ph

Кажанна зазначає, що піддавалася булінгу й за свій зовнішній вигляд.

"Далі він продовжував мене булити. В мене є моя фірмова штука - мій чубчик кривий, Боже, скільки я наслухалася: "пострижись нормально, та зроби з собою щось добре, моя дружина не може бути клоунесою. Моя дружина не може бути тіктокеркою, це все добре, але будеш роботу шукати", - зазначила співачка, й наголосила, що пропозиції екскоханий їй навіть не робив.

До слова, спілкуватися з іншими людьми хлопець також забороняв.

"Мені заборонили спілкуватися з всіма людьми, мені заборонили гуляти з подружками. Я зрозуміла, що тут я вляпалась, що тут я вже глибоко встряла", - додала вона.

"Він завжди маніпулював: "ми ж з тобою мріяли купити будиночок в Карпатах, ти що не пам'ятаєш? Ось наша пісня". І коли ти чуєш ці слова, як така емпатична людина, та така: "так-так, ну ми вже чотири роки зустрічаємося". І мама на фоні десь: "Донечко, не йди, це вже чотири роки, це вже всьо", - пояснює вона причину, чому залишалася у стосунках Фото Анна Діденко

Кажанна зауважила, що аб'юзивні стосунки тривали аж чотири роки і не йшла вона від, на той час, свого хлопця, бо кохала його і вірила, що у них все вийде.

Нагадаємо, якось ТаблоID розповідав, що відомо про Кажанну, яку дуже любить постити Андрій Єрмак.