Скромне життя, робота в театрі та прорив із "дупою огірка": що відомо про співачку Кажанну, яку постить Андрій Єрмак

Кажанна (Kazhanna) - нове ім'я в українській музиці Фото: Instagram

Минулої п’ятниці керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі опублікував черговий допис, яким викликав багато запитань.

Він виклав кліп молодої української співачки Кажанни. Ба більше – посадовець вже не вперше звертає увагу на її творчість.

ТаблоID вирішив розібратися, хто така Кажанна. Усі подробиці – далі у тексті.

Реклама:

Не Жанна, а Ганна

Співачка Кажанна, справжнє ім’я якої Ганна, родом з Полтави, однак останній рік вона живе в Одесі. У розмові з блогером Артемом Безкровним дівчина розповіла, що у її родині ніхто не пов’язаний із творчістю. Натомість Ганна захотіла обрати саме цю стежку.

Дівчина з дитинства займається музикою та має акторську освіту, працювала у театрі. Однак вирішила завершити цю кар’єру, бо побоюється одноманітності.

"Я завжди грала комедійні ролі, в мені немає серйозності. Я не можу сидіти на одному місці і грати одну й ту саму роль декілька років – не витримала б цього", - зізнавалась артистка.

Цікаво, що паралельно з творчістю вона займалася іншою, "звичайною" роботою.

"Ким я тільки не працювала: суші крутила, піцу робила, комплектувальником на складі з "тєлєжками" ходила. Я знаю, що таке нічні зміни, спати по годині, бо ввечері вистава, де я граю головну роль. Але це класний досвід. Я й зараз думаю на якусь роботу піти", - ділилася дівчина.

Розпочати свою музичну кар’єру вона вирішила, взявши псевдонім.

"Я вважаю, що у нас в музиці є проблема з нікнеймами, бо зазвичай люди беруть просто ім’я-прізвище або щось біля цього. Я хотіла придумати собі те, що описує образ і згадала, що я - готка. Думаю: кажан + Анна = Кажанна. Цей псевдонім мені підходить багато в чому", - пояснила вона.

Хіт про "дупу огірка"

Скромність та щирість – те, що намагається транслювати Кажанна і у соцмережах. До речі, з них усе й почалося. Для платформи TikTok вона записувала смішні відеоролики і один з таких завірусився у мережі.

Це був той самий хіт, де лунало "ти гірка, як дупа огірка". І тут йдеться аж ніяк не про гастрономічні вподобання.

"Цей трек про нав'язливих, токсичних людей, які не розуміють та не поважають чужі кордони. Тому "ти гірка, як дупа огірка" краще сказати токсіку, який намагається вами крутити", - пояснювала співачка в описі до відеоролику, який наразі зібрав понад 150 тисяч переглядів у YouTube.

Цей трек побачила Jerry Heil, яка улітку 2023 року заснувала власний музичний лейбл NOVA MUSIC для "чесної музики", і запропонувала Кажанні долучитися до команди.

"Побачила Jerry Heil, вона ще з приколів підписана і каже: ось у нас новий лейбл, хочеш стати артисткою? Я: так, давайте. Ніхто не розраховував, що я піду далі, бо всі думали про "дупу огірка", - зазначала Ганна.

"Нове дихання української поп-сцени. Її унікальний для української сцени флоу і ядовита подача — це те, що змусило мене почути в ній суперзірку ще в TikTok. Кажанна трошечки нагадала мені мене в 2019. Але вона — інша! Ексцентрична, не така, як будь-хто.

Вона, до речі, не Жанна. Вона Ганна. Ніжна, сором’язлива і нереально талановита. Але на сцені — справжній кажан з фільму Тіма Бертона", - розповіла про свою підопічну Jerry Heil у жовтні 2023 року.

Ймовірно тоді й розпочалася їхня співпраця.

Творчість Кажанни

Поки у творчому доробку співачки не так багато композицій. Є сингл Кажанни "Пазл" про внутрішню боротьбу людини, який зібрав понад 730 тисяч переглядів на YouTube і вивів її на обкладинку "Hot Hits Ukraine" Spotify у грудні 2023 року.

Молода артистка не побоялася зробити відчайдушний крок і переспівати українською пісню Тіни Кароль "Шиншила". Від оригіналу залишився приспів, а от куплети звучали у стилі Кажанни.

"Моя версія "Шиншили" — це історія про двох несумісних людей. Це та сама історія, коли "хороші дівчата" шукають собі "поганих хлопців"", - пояснювала вона.

Кажанна досить свідома у своїх поглядах і зізнається, що від початку повномасштабного вторгнення зненавиділа усе російське. А під час чергового російського обстрілу, сидячи в укритті, написала пісню "Сліди" про тих, зрадив Україну та продався ворогу.

Повномасштабне вторгнення змінило світогляд дівчини Фото: Instagram

А от трек "Усмішка", реліз якого відбувся місяць тому, розповідає про легкість та невимушеність, з якою Кажанна йде по життю.

"Загалом, я ставлю на багатошаровість аудиторії. В мене є люди, які підписались на приколи, інші – на музику. Завжди через гумор можна підрулити до серйозного", - пояснювала свій вектор співачка.

Можливо, це й привернуло увагу Андрія Єрмака. До речі, ЗМІ писали, мовляв, через активний постинг посадовця творчості Кажанни у неї почалися непорозуміння із прихильниками. Аудиторія традиційно проти колаборацій артистів з політиками.

Посадовець вподобав пісні Кажанни Скриншот

Достеменно незрозуміло, чи має сама Кажанна чи її менеджмент стосунок до цієї історії. Раніше артистка так коментувала свою роботу.

"Я сама розкручуюсь, я бідна у мене немає багатого хлопця. Є люди, які вірять в мене, є Яна, яка каже: давай ми тобі кліп знімемо. Я вірю. Зараз в мене немає фінансової можливості переїхати до Києва. Знімаю в Одесі квартиру за 6 тисяч і думаю, як її оплатити. Але нічого, я молода. Краще я буду крутитись в творчості, а не здобувати непотрібні професії", - пояснювала вона.

Співачка дотримується свого особливого стилю Фото: Instagram

Будемо надалі слідкувати за творчістю Кажанни. Ба більше – на початок грудня вона анонсувала свій перший сольний концерт із "рукокрилими" піснями.

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про авторку хіта "Ванька-встанька" Машу Кондратенко.