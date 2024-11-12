Шварценеггер утретє став дідом: відома стать та ім'я маляти

Старша донька Арнольда Шварценеггера вже 5 років як заміжня за зіркою "Вартових галактики" Крісом Преттом Фото з Instagram Шварценеггер

Американський актор Кріс Претт і його дружина, письменниця Кетрін Шварценеггер іще раз стали батьками.

У подружжя народився хлопчик - третя спільна дитина і, відповідно, третій онук для 77-річного актора та ексгубернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера.

Про появу дитини 34-річна Кетрін із 45-річним Крісом оголосили в Instagram.

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"Із величезною радістю повідомляємо про народження нашого сина, Форда Фіцджеральда Шварценеггера Претта", - говориться в дописі.

"Залізний Арні" тепер - тричі дідусь

"Мама і малюк почуваються добре, а сестри Форда у захваті від його появи. Ми почуваємося дуже щасливими та вдячними. З любов'ю, Кетрін та Кріс", - зазначили новоспечені батьки.

Як відомо, Претт і Шварценеггер уже виховують двох дочок: 4-річну Лайлу Марію та 2-річну Елоїзу Крістіну. В актора також є 12-річний первісток Джек від шлюбу з Анною Феріс.