Слідкуйте за руками: 68-річний Костнер заінтригував промовистим фото з лауреаткою "Греммі"

Чутки про роман актора Кевіна Костнера з актрисою Різ Візерспун не підтвердилися, одначе в амурній справі 68-річного актора вже з'явилася нова "підозрювана".

Нею є 49-річна співачка, кількоразова лауреатка премії "Греммі" Джуел.

Кевін Костнер закрутив роман? Фото Getty Images

Інтригуюче фото їх двох, зроблене під час благодійного івенту, опублікував сайт TMZ.

На ньому Кевін тримає Джуел за талію, причому навіть не однією, а двома руками. Й несхоже, щоби артистку така фамільярність бентежила.

Те, що між цими двома справді щось відбувається, підтвердили джерела.

Благодійна подія, учасниками якої були Джуел та Костнер, відбувалася на острові Некер, що належить підприємцеві Річарду Бренсону. Співачка була організаторкою, а актор - гостем. На острові вони тусили разом більше тижня.

"Щось таки відбувалося. Вони фліртували, а коли перебували разом, то обоє наче світилися", - розказав інформатор.

Джуел Кілчер розлучена, виховує сина-підлітка Фото AFP з сайту Getty Images

Співрозмовник видання підкреслив, що Джуел, розлучена з 2014-го року, дуже перебірлива щодо чоловіків, тож Кевін, вочевидь, "те що треба".

Нагадаємо, в травні друга дружина Костнера, Крістін Баумгартнер подала на розлучення після 18 років шлюбу. За цим послідувало протистояння в суді стосовно аліментів на трьох дітей.















