"Експериментую з редагуванням": виправдання Міддлтон у мережі перетворили на вщипливий мем. Фото

Марія Ткаченко 12 березня, 10:40

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка зізналася, що це вона невдало відфотошопила сімейну фотографію, оприлюднену днями в Instagram палацу, стала героїнею мемів у мережі.

Цитуючи заяву невістки короля Чарльза про те, що вона "як багато фотографів-аматорів, інколи експериментує з редагуванням", люди створюють власні фотошоп-шедеври, зокрема і з Кетрін.

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Тим часом з'явилася нова цікава теорія: для фейкового фото могли використати знімок Кейт для Vogue кількарічної давнини. Такою здогадкою в Х поділилася сммниця Daily Mirror Рубі Налдретт, і її твіт менш ніж за добу переглянули понад 34 мільйона разів.

Також у мережі порівняли фотографію дружини та дітей, буцімто зроблену Вільямом, із фото принцеси Вельської в машині, яке зробили папараці на початку березня. Деякі користувачі переконані, що це не може бути одна й та ж жінка.

Нагадаємо, вже декілька тижнів гуляють різні чутки щодо того, чому Міддлтон так давно не показується на публіці. Наймоторошніша з них про те, що палац може приховувати смерть принцеси.

Фото Getty Images 

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