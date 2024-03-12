"Експериментую з редагуванням": виправдання Міддлтон у мережі перетворили на вщипливий мем. Фото

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон, яка зізналася, що це вона невдало відфотошопила сімейну фотографію, оприлюднену днями в Instagram палацу, стала героїнею мемів у мережі.

Цитуючи заяву невістки короля Чарльза про те, що вона "як багато фотографів-аматорів, інколи експериментує з редагуванням", люди створюють власні фотошоп-шедеври, зокрема і з Кетрін.

42-річна Кетрін оскандалилася з фотошопом і стала мемом Скріншоти з соцмереж

"Як багато фотографів-аматорів, я інколи експериментую з редагуванням...", - кепкують із принцеси користувачі мережі

"Кейт дивовижно талановита. Вона може вжитися в будь-яку роль", - насміхаються з Міддлтон

Іще один варіант сімейного фото

Так теж непогано

"Палац оприлюднив нове справжнє фото щасливих Кейт та Вільяма, щоби вгамувати скандал"

Американському сенатору Берні Сандерсу давно не гикалося

Для Оззі Озборна теж знайшлося місце на сімейній світлині

"I'd have gotten away with it if it wasn't for that pesky Photoshop!" #KateMiddleton pic.twitter.com/Oji2k6DzFy — The Jase 🐶 🎸 🎥 (@jasemonkey) March 11, 2024

OMG! The internet can’t be beaten! You lot are quick! When #PrinceWilliamIsALiar took the pic, #KateMiddleton and the kids weren’t this deliriously bopping their heads. pic.twitter.com/G5oNXjcqmM#TheRoyalCoverUpContinues — KofoworolaAregbesola (@KofoAregbesola) March 12, 2024

Тим часом з'явилася нова цікава теорія: для фейкового фото могли використати знімок Кейт для Vogue кількарічної давнини. Такою здогадкою в Х поділилася сммниця Daily Mirror Рубі Налдретт, і її твіт менш ніж за добу переглянули понад 34 мільйона разів.

my analysis of the kate middleton photo saga is that they took her face from the vogue cover she did years ago and edited it in pic.twitter.com/JLXts08zp5 — Ruby Naldrett (@rubynaldrett) March 11, 2024

You guys…that Kate Middleton photo is from her Vogue cover. Look at this face out I made. It’s the exact. same. photo.#WhereIsKate #KateMiddleton pic.twitter.com/gyfbwutQyF — Angry Lawyer Lady (@AngryLawyerLady) March 11, 2024

Також у мережі порівняли фотографію дружини та дітей, буцімто зроблену Вільямом, із фото принцеси Вельської в машині, яке зробили папараці на початку березня. Деякі користувачі переконані, що це не може бути одна й та ж жінка.

Нагадаємо, вже декілька тижнів гуляють різні чутки щодо того, чому Міддлтон так давно не показується на публіці. Наймоторошніша з них про те, що палац може приховувати смерть принцеси.

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