На тлі королівського фотоскандалу: палац оприлюднив заяву Кейт Міддлтон

Резонансна фотографія принцеси Вельської Кейт Міддлтон із дітьми - Джорджем, Шарлоттою та Луї - справді виявилася відредагованою.

Заява щодо цього, зроблена від імені дружини принца Вільяма, з'явилася в Insta-сторіс палацу.

"Як багато фотографів-аматорів, я інколи експериментую з редагуванням. Хотіла принести вибачення за непорозуміння, причиною якого стала сімейна фотографія, якою ми поділилися вчора. Сподіваюся, в усіх, хто святкує, був щасливий День матері. К.", - говориться у ній.

Реклама:

Нагадаємо, раніше фото, зроблене принцом Вільямом, видалили зі своїх бібліотек провідні фотоагенції та агенції новин, запідозривши, що з ним були проведені певні маніпуляції.

Кейт Міддлтон не показувалася на публіці з грудня, оскільки відновлюється після операції. "Зникнення" принцеси вже встигло оповитися конспірологічними теоріями, й фотоскандал ситуацію не поліпшив Фото Getty Images

Як відомо, 42-річна Кетрін, хоча і скромно називає себе аматоркою, є членкинею Королівської фотографічної спілки та в 2021-му випустила свою першу фотокнигу.