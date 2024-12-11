Кейт Мосс розірвала стосунки з молодшим на 13 років графом: причина

50-річна британська супермодель Кейт Мосс розійшлася з 37-річним британським фотографом, графом Ніколаєм фон Бісмарком після 9-ти років стосунків.

Про це пише Daily Mail з посиланням на інсайдерів та The Sun.

За інформацією видання, модель вже переїхала від Бісмарка нібито через те, що останнім часом їхні погляди на життя не співпадали.

Пара була разом 9 років і ось вирішила піти різними шляхами Фото Getty Images

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Джерело The Sun також повідомило, що колишні залишаються в хороших стосунках, просто відчули, що саме зараз той момент, коли варто розійтися.

Як зазначив інсайдер, 50-річна Мосс почувається прекрасно і хоче веселитися, а її молодший на 13 років екс прагне більш спокійного життя. До того ж, їхні захоплення і бажання все більше різняться.

Мосс у свої 50 чудово виглядає і прагне святкувати це життя Фото Getty Images

Кейт почала зустрічатися з Ніколаєм у 2015 році після того, як вона розлучилася зі своїм колишнім чоловіком-музикантом Джеймі Хінсом. Подейкувала, що пара навіть збиралася заручитися.

До речі, модель знала Бісмарка багато років, бо дружила з його матір'ю, графинею Дебонер фон Бісмарк.

Як відомо, Мосс має 22-річну дочку Лілу Мосс від колишнього партнера Джефферсона Хека.