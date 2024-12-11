Кейт Мосс розірвала стосунки з молодшим на 13 років графом: причина
50-річна британська супермодель Кейт Мосс розійшлася з 37-річним британським фотографом, графом Ніколаєм фон Бісмарком після 9-ти років стосунків.
Про це пише Daily Mail з посиланням на інсайдерів та The Sun.
За інформацією видання, модель вже переїхала від Бісмарка нібито через те, що останнім часом їхні погляди на життя не співпадали.
Джерело The Sun також повідомило, що колишні залишаються в хороших стосунках, просто відчули, що саме зараз той момент, коли варто розійтися.
Як зазначив інсайдер, 50-річна Мосс почувається прекрасно і хоче веселитися, а її молодший на 13 років екс прагне більш спокійного життя. До того ж, їхні захоплення і бажання все більше різняться.
Кейт почала зустрічатися з Ніколаєм у 2015 році після того, як вона розлучилася зі своїм колишнім чоловіком-музикантом Джеймі Хінсом. Подейкувала, що пара навіть збиралася заручитися.
До речі, модель знала Бісмарка багато років, бо дружила з його матір'ю, графинею Дебонер фон Бісмарк.
Як відомо, Мосс має 22-річну дочку Лілу Мосс від колишнього партнера Джефферсона Хека.
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