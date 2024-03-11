Епатаж Мадонни та Lady Gaga, "героїновий шик" Мосс, елегантність Бекхем та простота Еністон: ікони стилю 21 століття

Стиль – це про індивідуальність, відчуття себе та свого місця у моді. Це доводять найстильніші знаменитості 21 століття, які вже стали іконами стилю.

Який секрет ідеального вигляду Кейт Міддлтон? Як експериментує Сара Джессіка Паркер? Та яка база має бути у гардеробі, щоб підкреслити індивідуальність як у Дженніфер Еністон - у матеріалі ТаблоID.

Принцеса Діана

Вона була тією, хто керував мистецтвом королівського одягу. Бо навіть дотепер дружини її синів час від часу повторюють ці витончені образи. Безумовно, принцеса Діана посідає одну з перших сходинок у списку ікон стилю.

Леді Ді створювала свою моду, яка залишилася поза часом Фото: Getty Images

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Важко повірити, але до заручин жінка не цікавилася модою. А її стиль трансформувався від маленької казкової принцеси з бантиками та воланами, до впевненої у собі витонченої жінки, яка демонструє сміливість у публічних виходах навіть після зради чоловіка.

У 80-х роках леді Ді вирізнялася любов’ю до паєток, стильних костюмів та суконь з яскравим дизайном та принтами. А ще – капелюшків-коробок. Але вже у 90-х принцеса знайшла свій стиль, що збіглося з періодом розлучення. Яскраві кольори Діана замінила на витончені силуети приглушених тонів. Простота та стриманість – ось, що головне. Точно таке правило панує у нині популярному напрямку old money, який легко можна повторити.

Навіть у кежуалі Діана виглядала елегантно та по-королівськи Фото: Getty Images

Кейт Міддлтон

Не будемо голослівними, згадуючи той факт, що стиль принцеси Діани наслідують дружини її синів. Наприклад, спробуйте знайти відмінності між Діаною та принцесою Вельською Кейт Міддлтон.

42-річна Кейт відрізняється елегантним, витонченим та зібраним у будь-яких випадках виглядом. Це стосується як суконь для офіційних виходів, так і костюмів для повсякденних поїздок.

Її секрет може ховатися у конструкції самого одягу, який підганяється персонально до фігури Кейт. Вона віднайшла свій стиль, й інколи демонструє однакові образи, які можуть різнитися лише кольором. До речі, як і Діана, принцеса Вельська не цурається яскравих барв та принтів: смужок, абстракцій, квітів.

Квітковий принт дуже личить Кейт Фото: Getty Images

Кейт слідкує за модою, але бере до свого гардеробу лише певні позиції, які відповідають її власному стилю. Їй не потрібно провокацій, щоб потрапити до списку "ікони моди", або у рубрику про стиль ранкового телевізійного шоу.

Айріс Апфель

1 березня 2024 року померла ікона стилю Айріс Апфель. Вона була однією з найвідоміших постатей в індустрії моди. Айріс не боялася яскравих кольорів, а її особливою родзинкою були масивні прикраси, бо "більше – це більше, а менше – нудно".

Вона вболівала за те, щоб не лише мати стильний вигляд, але й почуватися комфортно у відповідному одязі. А ще поважала не тренди, а традиції.

У 30 років разом зі своїм чоловіком Карлом вона заснувала текстильну фірму Old World Weavers, яка спеціалізується на відтворенні тканин 17-19 століть. Айріс разом з Карлом двічі на рік подорожували світом, аби знайти такий текстиль, якого не було у США, і потім одягнути в нього перших осіб, зокрема у Білому домі.

Вийшовши на пенсію, Айріс Апфель отримала чергове визнання у 2005 році за шоу в Інституті костюма Метрополітен-музею, де була представлена її колекція біжутерії та одягу, який вона носила. У 97 років жінка стала моделлю у IMG (Міжнародне модельне агентство).

Гаррі Стайлз

Він ніколи не боявся гендерно нейтрального одягу. 30-річний співак та актор Гаррі Стайлз перейшов на бік високої моди і самовисловлюється через яскраві кольори та форми. Головна родзинка Гаррі – джинси-кльош та сорочки або футболки. А ще – сукні, рюші, сережки, хутро і пухнасті шарфи. Він виконав місію свого стиліста, який у 2019 році говорив, мовляв, настав час спробувати щось нове і надихати по-іншому.

Мадонна

Когорту наймодніших зірок сучасності неможливо уявити без 65-річної Мадонни. Співачка дійсно має свій особливий, унікальний смак. Бахрома, сітки, корсети, численні об’ємні прикраси та взуття – усе це вирізняє її серед інших й досі.

Мінісукня з вирізом, хутро, довгі шкіряні рукавички та чоботи-оверсайз - Мадонна віддає перевагу total black Фото: Getty Images

Але головне у стилі Мадонни – епатаж. Попри свій вік вона не соромиться показати стрункі ніжки у боді, надкороткому міні чи узагалі без нього. Співачка не цурається як яскравих рожевих кольорів, так і готичних чорних та інших глибоких темних, які домінують у гардеробі ікони моди.

Вікторія Бекхем

Від попсової співачки до справжньої ікони стилю сучасності пройшла шлях 49-річна модельєрка Вікторія Бекхем. Вона є справжньою амбасадоркою елегантного одягу для жінок 21 століття. Витончені брюки, які подекуди закривають взуття на високих підборах, блейзери, обтислі сукні та масивні окуляри – ось база гардеробу Вікі.

Вікі не зраджує свій стиль у будь-яких виходах Фото: Getty Images

Сьогодні Вікторія Бекхем залишає свій слід у індустрії моди. Тут вона є новаторкою і не боїться експериментів. Несподівані комбінації, кольори, варіації силуетів – саме за цим ви впізнаєте речі від неї з поміж усіх інших.

Біллі Портер

"Важко бути кежуал, коли ти лакшері", – це слова 54-річного американського актора Біллі Портера. Він точно вміє епатувати своїм вбранням і задавати тон у стилі.

Яскравість Портера, який має позитивний ВІЛ-статус, проявляється буквально у всьому Фото: Getty Images

Біллі прославився своїми об’ємними сукнями на червоних хідниках, бо чому чоловіки не можуть носити таке вбрання? Він став захисником безгендерної моди, чиї образи уже увійшли в історії fashion-індустрії.

Дженніфер Лопес

Найстильніші зірки вирізняються не просто стилем, а своєю особистістю. Такою є 54-річна співачка та акторка Дженніфер Лопес. За роки своєї кар’єри вона показала чимало легендарних образів на червоних хідниках.

Джей Ло може поєднувати класичні сукні з домашнім кежуалом, відверті боді з офісними костюмами. Головний її рецепт – носити будь-який образ упевнено. Стилісти Джей Ло кажуть, що ця артистка має неймовірне відчуття себе, любить красу та гламур, частиною яких є сама.

Ця сукня з принтом пальмового листя стала культовою, а у 2019 році Джей Ло повторила її на модному показі в Мілані Фото: Getty Images

Кейт Мосс

Наприкінці 90-х – початку "нульових" супермодель Кейт Мосс була на обкладниках чи не усього модного глянцю. Вона стала найбільш високооплачуваною супермоделлю у світі і досі вважається однією з найважливіших муз моди.

Вважають, що Кейт започаткувала образ "героїнового шику", який був поширений у світі моди протягом багатьох років. Він характеризується худорлявістю, втомленими очима та виразом обличчя, блідою шкірою.

Кейт Мосс започатковує свої тренди Фото: Getty Images

Сара Джессіка Паркер

58-річна акторка Сара Джессіка Паркер безперечно посідає своє місце у списку "найстильніші зірки". Її образи всі пам’ятають за серіалом "Секс і місто", які намагалися повторити прихильники. Утім, позакадровий гардероб зірки теж вартує своєї уваги.

Легкість, унікальність та витонченість - основа стилю Паркер Фото: Instagram

Ключ до її легендарного стилю – знати, хто ти і що тобі подобається. Паркер експериментує з модою та трендами. Вона може обрати джинси та футболку, взути чоботи до колін, приміряти капелюх "хлопчика-пекаря" і у такому вигляді відправитися на прогулянку містом. А вже для іншого виходу Сара обере стильну сукню сезонних кольорів – в цьому є індивідуальність та неперевершеність цієї ікони моди.

Дженніфер Еністон

Просто, зручно, але зі смаком – саме так можна охарактеризувати стиль 55-річної Дженніфер Еністон. Наприкінці 90-х її Рейчел із серіалу "Друзі" хотіла повторити чи не кожна дівчина. Але й поза кадром стиль акторки не зовсім відрізнявся.

Вона може одягнути джинси, майку та босоніжки для прогулянки містом. А на червоному хіднику з’явитися у розкішній сукні. Цікаво, що стиль Еністон не зовсім відрізняється від тих образів модниці у 90-х. У цьому допомагає улюблена чорна класика Джен.

Маленька чорна сукня точно має бути у гардеробі кожної жінки Фото: Getty Images

Інша сторінка – аксесуари. Зірка завжди додає яскравого акценту у таких позиціях, як намисто, сумочка чи капелюшок. Вони одразу підкреслюють індивідуальність її образу.

Бейонсе

Якщо мода – це театр, то вона – режисер. Так кажуть про 42-річну співачку Бейонсе. Її стиль походить ще з часів популярності поп-гурту Destiny’s Child, коли артистка задавала тон міському, вуличному fashion з кроп-топами, міні-сукнями та комбінезонами. Бейонсе не боялася експериментувати, і могла комбінувати навіть спортивний одяг.

Сьогодні образи співачки – самовираження її жіночності та характеру. Вона підкреслює форми пісочного годинника, віддає перевагу яскравим кольорам та діамантовим прикрасам.Кожен образ Бейонсе по-своєму унікальний і залишає свій вплив на індустрію моди.

Ріанна

36-річна Ріанна вже давно отримала звання ікони стилю від багатьох модних видань. Свій статус співачки вона потужно поєднує з модною ідентичністю. Не кожен погодиться вийти на червоний хідник у вуличному одязі. Та Рі сама започатковує тренди.

Навіть оверсайз ще більше підкреслює жіночність Рі Фото: Getty Images

Леді Гага

М’ясна сукня для вручення музичної премії – легко! Бо ікона стилю в розумінні 37-річної співачки Леді Гаги – це бути індивідуальною та подавати свої образи, як мистецтво. Співачка не боїться виходити за рамки, щоб змусити говорити ЗМІ та модних експертів, що саме надихнуло її на такий вихід.

Надмірний стиль – обов’язковий елемент самовираження Леді Гаги у будь-який період її творчості. Це проявляється навіть у більш стриманих костюмах, до яких вона перейшла під час своєї акторської кар’єри.

Складіть особистий гардероб на весну разом зі світовими зірками та модними тенденціями. Дізнайтеся, як правильно обрати свій кольоротип, підібрати верхній одяг та аксесуари до нього.