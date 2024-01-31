"Не буду брехати": Кардашян пожалілася на загострення псоріазу і показала уражену ним ногу

Американська теледіва Кім Кардашян, можливо, і полюбляє підфотошопити власні знімки у соцмережах, проте і чесні світлини теж викладає.

Зірка реаліті "Сімейка Кардашян" показала у сторіз в Instgram уражену псоріазом ногу. Як відомо, із цією хворобою Кім бореться вже давно, про що неодноразово розповідала у своїх соцмережах.

"Не буду брехати, це – боляче. Не впевнена, що було тригером до цього у моєму випадку. Я не змінювала харчування. Перепробувала (у боротьбі з хворобою - ред.) все. Псоріаз – відстій… Просто хотіла поділитися з вами своєю історією", – написала Кардашян у сторіз.

Кім показала уражену псоріазом ногу скрін з Instagram

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Про цю хворобу теледіва вже розповідала раніше скрін з Instagram

Кардашян заявила, що не знає, що спричинило загострення хвороби цього разу скрін з instagram

До речі, у соцмережах Кардашян, яка часто змінює колір волосся та зачіски, якось показалася зі своїм справжнім волоссям. І спойлер – шокувала підписників.

Нагадаємо, нещодавно Кім поділилася своїм воркаутом у спортзалі та розповіла, що робить для сідниць.