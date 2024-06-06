67-річна Кім Кетролл в елегантному міні попозувала з молодшим на 16 років бойфрендом. Фото
67-річна американська актриса Кім Кетролл, на відміну від своєї екранної персонажки Саманти з культового серіалу "Секс і місто", рідко з’являється на гламурних івентах і світських вечірках.
Однак днями зірка зробила виняток і засвітилася на показі американського дизайнера Alexander Wang у Нью-Йорку.
Як пише Daily Mail, була вона там не сама. На хіднику акторка горнулася до бойфренда Рассела Томаса, з яким зустрічається вже понад 6 років. Для виходу Кім обрала сукню-жакет у довжині міні. Образ зірка доповнила сумочкою Alexander Wang
(оце так несподіванка) вартістю близько тисячі доларів.
Як відомо, Кетролл й Томас подекуди виходять разом у світ. А також час від часу звертаються один до одного у соцмережах.
До речі, Кім, яка відмовилася зніматися у сиквелі культового серіалу (подейкують, через конфлікт із Сарою Джессікою Паркер), продовжує акторську кар’єру та активно знімається для глянців та рекламних камейнів.
Нагадаємо, Кетролл полюбляє демонструвати ніжки в міні.