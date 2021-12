Ейджизм, смерть і Раян Рейнольдс: чому всі шоковані продовженням "Сексу та міста"

На продовження легендарного серіалу "Секс і місто" чекали кілька поколінь фанів. Чутки про реюніон чотирьох подруг з’явилися у 2020-му році. Невдовзі телеканал HBO підтвердив цю інформацію.

Проєкт отримав назву "І просто так" (And just like that). Ряди головних акторок покинула Кім Кетролл (Саманта Джонс), а перша серія, прем’єра якої відбулася 10 грудня, обвалила акції бренду спортивних тренажерів Peloton.

Ми вирішили зібрати реакції мережі та пояснити, що сталося і чому всі шоковані довгоочікуваним камбеком. ОБЕРЕЖНО, СПОЙЛЕРИ.

One way ticket для Саманти

Про небажання зніматися Кім Кетролл говорила задовго до офіційного повернення серіалу. За чутками, причиною став конфлікт із Сарою Джессікою Паркер. Однак жодна з акторок цього не визнала. Зрештою, ані любов глядачів, ані згода колег Крістін Девіс (Шарлотта) та Синтії Ніксон (Міранда) не переконали Кетролл повернутися.

У серіалі відсутність Саманти іронічно пояснили конфліктом із Керрі. Буцімто подруги розсварилися, і білявка переїхала до Лондона. Багатьом фанам така версія здалася абсурдною. Схоже, самій акторці теж. У Twitter вона лайкнула кілька постів глядачів, що засуджували такий поворот. Наприклад, цей:

"Кім Кетролл не повернулася до "Сексу і місто" тому, що її кар’єра нарешті йде вгору", – написала одна із глядачок.

Kim Cattrall didn’t return to SATC because her scatting career is finally taking off ❤ — Alex Jae (@alexjae1) December 10, 2021

Хейт та ейджизм

У продовженні серіалу головним героїням за 50. Вони так само стильно вдягаються, п'ють коктейлі та ведуть активний спосіб життя. Проте деяким фанам не сподобалося бачити кумирів у такому віці. Особливої критики зазнала зовнішність акторок.

Першою хейт прокоментувала Сара Джессіка Паркер в інтерв’ю журналу Vogue.

"Ми обираємо природний спосіб старіння і не виглядаємо ідеально. Я знаю, як я виглядаю. У мене нема вибору. Що мені з цим робити? Зупинити старіння? Зникнути?", – сказала вона.

Обкладинка приурочена продовженню серіалу фото instagrram@sarajessikaparker

Другою висловилася Крістін Девіс після прем’єри пілотного епізоду.

"Кількість критики просто шокує. Всі хочуть щось сказати про наші обличчя, волосся й зовнішність. Я дуже злюся", – наголосила Крістін в інтерв’ю The Times.

Обвал акцій Peloton

У першій серії автори серіалу роблять неочікуваний поворот. Якщо ви думали, що вбивство головних персонажів у серіалах HBO закінчилися разом з "Грою Престолів", ви помилялися. У першому епізоді від серцевого нападу помирає містер Біг.

Так-так… ми теж шоковані. Але навіть якщо ви зараз плачете, ваша втрата навряд порівняється із втратами компанії Peloton – бренду спортивних тренажерів. Саме після тренування на їхньому велотреці у Біга стається напад.

В день прем’єри епізоду акції Peloton впали на 11%, наступного – ще на 5%. Щоб реабілітуватися, компанія випустила "альтернативну кінцівку". У ній Біг не помирає, а просто тікає від Керрі із фітнес-інструкторкою. У створенні ролику, зокрема, взяли участь Кріс Нот (виконавець ролі у серіалі) і… Раян Рейнольдс. Йому належить закадровий голос "а-ля Керрі".

Реакція зірок

Так само, як і звичайні фани, зірки теж не лишилися осторонь прем’єри. Екс-"ВІА Гра" Санта Дімопулос присвятила цілий пост продовженню серіалу і назвала реюніон "жалюгідним".

"Після перегляду виникає бажання стерти пам’ять і залишити все, як було "До"... З перших хвилин глядач поринає у сумну атмосферу. Героїні обговорюють старість і вікові зміни. Поступово підключаються теми расизму, ЛГБТ-спільнот, захисту чиїх-небудь прав, фемінізму. Все це добре приправлено вульгарністю", – вважає Дімопулос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚 ❤ 𝐃𝐢𝐦𝐨𝐩𝐮𝐥𝐨𝐬 (@santadimopulos)

Також відгук про серіал залишила і травесті-діва Монро.

"Я розумію, чому леді із продовження "Секс у великому місті" так підбішують. Вони живуть, а не виживають, як більшість з нас… Серіал яскравий, але фарби доречні й органічно вписані. Героїні – емоційні, особливо гримасами, але це виглядає живо. Нормальні дорослі обличчя, без утяжок, підтяжок чи уколів. Так, вони – дорослі. Трохи загублені у цьому світі, що змінився. Але вони готові вчитися і пізнавати його", – написала у своєму Facebook Монро.

Вона також поділилася більш емоційною рецензією.

Краткая рецензия на and just like that 🤣 Posted by Монритта Хачатурян on Saturday, December 11, 2021

Серед перших глядачів опинилася й експродюсерка Світлани Лободи Нателла Кропівіна.

"Вчора переглянула перші дві серії… Як же сильно я засмутилася… Справа навіть не в тому, що час всіх нас руйнує. А в тому, що героїні "притягнуті за вуха" і кожен діалог повен фальші… Безпорадні спроби відродити минуле, у якому все було справжнім", – вважає Нателла.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natella Krapivina (@natellakrapivina)

