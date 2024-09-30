Майонез зайвий: у мережі обговорюють фото Буданова з візочком у супермаркеті

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов та його продуктовий кошик опинилися в центрі уваги інтернет-користувачів.

Фото, зроблене буцімто в одному з супермаркетів Харкова, опублікували в Telegram-каналах.

Роздивляючись, що накупляв собі Буданов, підписники звернули увагу на майонез і взялися дискутувати, шкідливий він чи ні.

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Подейкують, Буданов робив закупи в одному з харківських супермаркетів Фото з Telegram-каналу "Паш, їбаш"

Нагадаємо, якось Кирило розказував, як ставиться до того, що про нього створюють меми.



