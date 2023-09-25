Буданов зізнався, ким працює дружина, про що писатиме докторську, та назвав улюблений мем про себе
Голова ГУР Кирило Буданов у серпні здивував багатьох заявою щодо своєї дружини Маріанни. Мовляв, вона живе разом з ним у кабінеті й подружжя перебуває разом 24/7 у цілях безпеки.
Тепер же Буданов зізнався, ким працює його благовірна, та як почувається в таких умовах. Детальніше про це він розповів в інтерв’ю американському виданню The War Zone.
У розмові інтерв’юєр зазначив, що багатьох людей спантеличив факт постійного перебування Буданових разом і поцікавився, чи й досі пара живе таким чином. На що очільник ГУР відповів:
"Так (живемо разом - ред.)... Нам абсолютно нормально. Вона живе зі мною від початку повномасштабного вторгнення. Вона й сама офіцерка поліції.
Взагалі працює викладачкою на кафедрі юридичної психології в Національній академії внутрішніх справ. Для неї така ситуація (проживання разом - ред.) – не проблема", – сказав Буданов.
Також торкнулися і вступу Буданова до Острозької академії. Він пояснив, що планує отримати докторський ступінь та навіть озвучив тему: "Глобальна взаємодія між спецслужбами в усьому світі, як вони взаємодіють і як впливають на свою внутрішню політику".
Також інтерв’юєр поцікавився, як Буданов ставиться до мемів про себе, і чи є в нього улюблені.
"Не можу на це повпливати ніяк. Але деякі, маю визнати, мене дивують”, – зауважив очільник ГУР, посміхаючись.
"Особливо, після моєї стрижки і цих мемів про Пригожина, наші порівняння. Це ж було відразу після його спроби бунту… Ці запам’яталися мені найбільше”, – додав він.
Нагадаємо, раніше Буданов розповідав, який подарунок зробив дружині на її день народження.