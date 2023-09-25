Буданов зізнався, ким працює дружина, про що писатиме докторську, та назвав улюблений мем про себе

Голова ГУР Кирило Буданов у серпні здивував багатьох заявою щодо своєї дружини Маріанни. Мовляв, вона живе разом з ним у кабінеті й подружжя перебуває разом 24/7 у цілях безпеки.

Тепер же Буданов зізнався, ким працює його благовірна, та як почувається в таких умовах. Детальніше про це він розповів в інтерв’ю американському виданню The War Zone.

Кирило Буданов розказав, ким працює дружина Маріанна фото з сайту ГУР

У розмові інтерв’юєр зазначив, що багатьох людей спантеличив факт постійного перебування Буданових разом і поцікавився, чи й досі пара живе таким чином. На що очільник ГУР відповів:

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"Так (живемо разом - ред.)... Нам абсолютно нормально. Вона живе зі мною від початку повномасштабного вторгнення. Вона й сама офіцерка поліції.

Взагалі працює викладачкою на кафедрі юридичної психології в Національній академії внутрішніх справ. Для неї така ситуація (проживання разом - ред.) – не проблема", – сказав Буданов.

Також торкнулися і вступу Буданова до Острозької академії. Він пояснив, що планує отримати докторський ступінь та навіть озвучив тему: "Глобальна взаємодія між спецслужбами в усьому світі, як вони взаємодіють і як впливають на свою внутрішню політику".

За попередньою інформацією, Маріанна працювала у КМДА радницею Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту фото з сайту Elle

Також інтерв’юєр поцікавився, як Буданов ставиться до мемів про себе, і чи є в нього улюблені.

"Не можу на це повпливати ніяк. Але деякі, маю визнати, мене дивують”, – зауважив очільник ГУР, посміхаючись.

"Особливо, після моєї стрижки і цих мемів про Пригожина, наші порівняння. Це ж було відразу після його спроби бунту… Ці запам’яталися мені найбільше”, – додав він.

Ось цей мем з-поміж інших Буданову сподобався найбільше фото з Twitter

Нагадаємо, раніше Буданов розповідав, який подарунок зробив дружині на її день народження.