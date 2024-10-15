Кличка-молодшого запитали про екснаречену: як він відреагував

Боксера Володимира Кличка запитали, чи підтримує він стосунки з матір'ю своєї дочки, американською актрисою Хейден Пенетьєр. Спортсмен проігнорував питання та попрощався з журналісткою.

Це сталося на прем'єрі фільму "Підйомна сила" в Києві.

Журналітска "Люкс ФМ" наприкінці розмови з Кличком спитала в нього, чи підтримує він стосунки зі своєю колишньою дружиною (хоча Хейден ніколи не була дружиною Кличка - ред.). На що боксер сказав:

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"Дякую за інтерв'ю, гарного вечора, дякую". І пішов геть.

Журналістка Наталія Тур назвала екснаречену Кличка Гайден. На цьому моменті ТаблоID пригадав, як багато років тому, коли Вова і Хейден були ще разом, він просив нас не називати його кохану Хайден, бо вона саме Хейден, і ніяк інакше. До речі, прізвище актриси промовляють англійською "Пенетьє" або "Пенетьєр", але не Панетьєрі.

Нагадаємо, наприкінці 2014 року Кличко-молодший став татком. У нього з Хейден Пенетьєр народилася дочка, яку назвали Кая-Євдокія. За рік до цього вони заручилися, але справа до весілля так і не дійшла. Пара розійшлася, коли їхній доньці було три роки.

Як відомо, Кая Євдокія живе з родиною батька. Нещодавно Хейден, говорячи про дочку, збурила мережу своїм дивним станом.