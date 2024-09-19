"Неетично, ганебно, сумно": мережу обурило оприлюднення відео, де "нетвереза" Пенетьєр говорить про доньку Кличка

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Американська акторка Хейден Пенетьєр дала відверте інтерв'ю журналові People, де зізналася, як тяжко торік пережила смерть свого молодшого брата і які наслідки для її фізичного та ментального здоров'я мало це горе.

35-річна зірка також розповіла, як ся має їхня з боксером Володимиром Кличком 9-річна донька Кая Євдокія, котра, зі слів Хейден, росте викапана вона.

"Вона прекрасна, і вона вийшла точнісінько як я. Тобто природа проти виховання. Я маю на увазі, ця дівчинка вийшла не лише личком схожа на мене, але вона - і мій характер", - заявила Пенетьєр.

Хейден трохи розповіла про доньку, яка мешкає не з нею, а з сім'єю батька Скрін із відео People

Акторка розказала, як бачила Каю в шкільній виставі, і їхня з Володимиром мала так завзято командувала іншим маленьким актором, що, мабуть, стане режисеркою, коли виросте.

Саме ця частина інтерв'ю, відеофрагмент якого журнал опублікував у Instagram, зчинила у мережі ефект вибуху бомби. І справа не у змісті, а в тім, як виглядала і як розмовляла Пенетьєр.

У коментарях видання звинувачують у неетичності, жорстокості та експлуатації людини, яка не при собі. Уповільнене, утруднене мовлення Пенетьєр багато кому видалося ознакою того, що акторка, на жаль, могла повернутися до вживання наркотиків та/або алкоголю.

Вигляд Пенетьєр дуже засмутив багатьох глядачів. Від журналу вимагають негайно видалити відео, а акторку закликають звернутися по допомогу

"Бідна Хейден. Очевидно нетвереза. People, старайтеся краще... Некомфортно це дивитися... Це цілковита експлуатація. Це людина з залежністю, яка точно дуже нетвереза... Приберіть це відео, будь ласка. Майте повагу та співчуття... Не треба було публікувати це відео і робити цим іще гірше, це просто сумно... Це ганебно, People. Це експлуатація та опортунізм, ганьбити людину в її тяжку хвилину. Розчарування...", - обурюються коментатори.

Тим часом речник Пенетьєр дав коментар Page Six. Він стверджує, що акторка не зірвалася і не перебувала на момент інтерв'ю під дією жодних речовин.

"Для неї це було дуже емоційно - вперше говорити про брата, і це був довгий та виснажливий для неї день", - запевнив представник зірки.

У друкованій частині розмови з Хейден ідеться, зокрема, про те, як після раптової смерті її брата Дженсена, причиною якої стала недіагностована вчасно хвороба серця, актриса через стрес дуже швидко набрала близько 18 кілограмів.

Представник Хейден спростував закиди щодо того, що акторка буцімто знову почала вживати

"Мене просто роздуло. Не мало значення, що я робила, що я їла. Я розумію, що стрес і кортизол здатні таке робити. Тепер я думаю, що моє тіло захищало себе, відгороджуючись від світу", - припустила Пенетьєр.

Зі слів Хейден, у якийсь період вона взагалі перестала виходити з дому. "Жахливі" її фото, зроблені папараці на похороні Дженсена, посприяли тому, що в неї загострилася агорафобія - страх відкритого простору та скупчення людей. Та зірка запевнила, що тепер із нею вже все добре.

Нагадаємо, про свою алкогольну та наркотичну залежність, які мало не довели її до могили, Хейден Пенетьєр уперше розповіла у 2022-му році. Зірка говорила, що була змушена передати Володимирові повну опіку над Каєю, але не усвідомлювала, що доньку в неї забирають назовсім.