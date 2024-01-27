Княжя сім'я Монако в елегантних пальтах підпалила човен на набережній. Фото

61-річний князь Альбер ІІ та 46-річна княгиня Шарлін з 9-річними дітьми Жаком та Габріелою відсвяткували традиційне свято День святої Девоти. Вони відвідали церемонію спалення човна на набережній Монако.

На захід княжа родина знову підібрала стильні луки. Наприклад Шарлін прийшла у білому пальто від бренду Emilia Wickstead.

А ось маленька модниця Габріела прийшла на церемонію у бежевому кашеміровому пальті від Burberry за 1390 доларів та високих шкіряних чобітках за 375 доларів від Chloé.

Спалення човна - щорічна традиція Фото Getty Images

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Фото Getty Images

До слова, на День святої Девоти у Монако заведено спалювати човен. За легендою, колись так само було спалено човен, на якому хотіли вкрасти реліквії.

Нагадаємо, нещодавно князь Альбер та княгиня Шарлін потрапили у скандал. Французьке видання розсекретило нотатки колишнього бухгалтера княжої родини, які свідчать про чималі витрати сім'ї на одяг, дітей та родичів.



