Княжя сім'я Монако в елегантних пальтах підпалила човен на набережній. Фото

Юлія Леськова 27 січня, 15:44

61-річний князь Альбер ІІ та 46-річна княгиня Шарлін з 9-річними дітьми Жаком та Габріелою відсвяткували традиційне свято День святої Девоти. Вони відвідали церемонію спалення човна на набережній Монако.

На захід княжа родина знову підібрала стильні луки. Наприклад Шарлін прийшла у білому пальто від бренду Emilia Wickstead.

А ось маленька модниця Габріела прийшла на церемонію у бежевому кашеміровому пальті від Burberry за 1390 доларів та високих шкіряних чобітках за 375 доларів від Chloé.

Спалення човна - щорічна традиція

Спалення човна - щорічна традиція

Фото Getty Images

Фото Getty Images

До слова, на День святої Девоти у Монако заведено спалювати човен. За легендою, колись так само було спалено човен, на якому хотіли вкрасти реліквії.

Нагадаємо, нещодавно князь Альбер та княгиня Шарлін потрапили у скандал. Французьке видання розсекретило нотатки колишнього бухгалтера княжої родини, які свідчать про чималі витрати сім'ї на одяг, дітей та родичів.


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