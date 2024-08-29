Ексчоловік Дженніфер Еністон знову зібрався до вівтаря - ЗМІ
Ексчоловік Дженніфер Еністон Джастін Теру рідко опиняється в центрі чуток про своє особисте життя.
Однак після появи на парадному хіднику Венеційського кінофестивалю разом зі своєю чинною дівчиною Ніколь Брайдон Блум, актор таки спровокував розмови довкола їхньої пари.
Як пише Daily Mail, кохана Джастіна доповнила білосніжну сукню кількома каблучками. І одна з них, із масивним діамантом, красувалася на підмізинному пальці.
Як відомо, Теру та його дівчину почали помічати разом ще у лютому 2023-го. А вже на цьогорічному афтепаті "Оскара" вони офіційно дебютували як пара.
Нагадаємо, Джастін Теру та Дженніфер Еністон були у шлюбі з 2015-го по 2018-й роки. Пара розійшлася друзями і їх неодноразово згодом помічали у компанії один одного.
До речі, про особисте життя Дженніфер Еністон TabloID розповідав у попередньому матеріалі.
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