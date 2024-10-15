"Копія Рікі Мартіна": ексчоловік співака замилував фанів новими фото їхнього 5-річного сина

Джван Йосеф та Рікі Мартін виховують двох спільних дітей, народжених сурогатними матерями Фото Getty Images

Деякі зіркові (та і незіркові) батьки воліють зайвий раз не показувати своїх нащадків у соцмережах. До таких, схоже, належить співак Рікі Мартін. А от його колишній чоловік, художник Джван Йосеф, на щастя, ні, і робить це частіше.

Із нагоди 5-річчя їхнього з Рікі спільного сина, Ренна Джван запостив декілька фото і відео з малим.

"Моєму малюку Ренну виповнилося 5. Син, про якого я завжди мріяв", - зізнався Йосеф.

Джван показав святкування дня народження Ренна

"Моє малятко", - відгукнувся на його допис Рікі.

Підписники у коментарях милуються хлопчиком та майже одностайно пишуть, що він - копія Рікі Мартіна.

Підписники вважають, що малий - викапаний Рікі. А як на вашу думку?

Як відомо, в Рікі та Джвана також є спільна донька Люсія. Їй у грудні виповниться 6 років.

Нагадаємо, співак та художник прожили в шлюбі 5 років. Після розлучення чоловікам вдалося зберегти добрі стосунки.











