Молодші діти Рікі Мартіна затусили на 40-річчі свого другого тата. Фото
На початку вересня колишньому чоловікові співака Рікі Мартіна, художнику Джвану Йосефу виповнилося 40. На вечірці, фото з якої іменинник поділився в Instagram, самого артиста, схоже, не було.
А от їхні з Джваном спільні діти, 5-річна Люсія та 4-річний Ренн, свята другого татуся, звісно, не пропустили.
52-річний Рікі в своєму фотоблозі теж поділився серією світлин із нащадками. Судячи з геотегу, малі вирушили з ним до Гватемали.
"Іще один сонячний день із моїми рибками", - підписав виконавець.
На фото, крім Люсії та Ренна, є ще один зі старших синів-двійнят Мартіна, 15-річний Матео.
Як відомо, виховувати чотирьох нащадків співаку допомагає його мама Нерейда. Із Джваном після розлучення Рікі зберіг добрі стосунки, і чоловіки добре співпрацюють як батьки спільних доньки й сина.
Нагадаємо, Мартін холостякує вже понад рік і поки не готовий до нових серйозних стосунків - насолоджується свободою та знайомиться з хлопцями на вечірках.