Молодші діти Рікі Мартіна затусили на 40-річчі свого другого тата. Фото

Марія Ткаченко 12 вересня, 11:20
Колишній чоловік Рікі Мартіна

Джван Йосеф та Рікі Мартін були одружені 5 років

Фото з Instagram Йосефа

На початку вересня колишньому чоловікові співака Рікі Мартіна, художнику Джвану Йосефу виповнилося 40. На вечірці, фото з якої іменинник поділився в Instagram, самого артиста, схоже, не було.

А от їхні з Джваном спільні діти, 5-річна Люсія та 4-річний Ренн, свята другого татуся, звісно, не пропустили.

Донька і син Рікі Мартіна від ексчоловіка

Люсія і Ренн на дні народження в татка Джвана


Донька Рікі Мартіна

Люсії в грудні виповниться 6 років

Молодший син Рікі Мартіна та Джвана Йосефа

Ренну в жовтні буде 5

52-річний Рікі в своєму фотоблозі теж поділився серією світлин із нащадками. Судячи з геотегу, малі вирушили з ним до Гватемали.

Рікі Мартін та його молодший син

Рікі побавився з дітлашнею в басейні

Фото з Instagram Мартіна

"Іще один сонячний день із моїми рибками", - підписав виконавець.

На фото, крім Люсії та Ренна, є ще один зі старших синів-двійнят Мартіна, 15-річний Матео.

Діти Рікі Мартіна від сурогатних матерів

Татові "рибки"

Рікі Мартін в басейні з дітьми

Зіркова родина у Гватемалі

Рікі Мартін і його син Ренн

Рікі вчить Ренна плавати?

Як відомо, виховувати чотирьох нащадків співаку допомагає його мама Нерейда. Із Джваном після розлучення Рікі зберіг добрі стосунки, і чоловіки добре співпрацюють як батьки спільних доньки й сина.

Нагадаємо, Мартін холостякує вже понад рік і поки не готовий до нових серйозних стосунків - насолоджується свободою та знайомиться з хлопцями на вечірках.

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