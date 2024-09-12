Молодші діти Рікі Мартіна затусили на 40-річчі свого другого тата. Фото

Джван Йосеф та Рікі Мартін були одружені 5 років Фото з Instagram Йосефа

На початку вересня колишньому чоловікові співака Рікі Мартіна, художнику Джвану Йосефу виповнилося 40. На вечірці, фото з якої іменинник поділився в Instagram, самого артиста, схоже, не було.

А от їхні з Джваном спільні діти, 5-річна Люсія та 4-річний Ренн, свята другого татуся, звісно, не пропустили.

Люсія і Ренн на дні народження в татка Джвана

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52-річний Рікі в своєму фотоблозі теж поділився серією світлин із нащадками. Судячи з геотегу, малі вирушили з ним до Гватемали.

Рікі побавився з дітлашнею в басейні Фото з Instagram Мартіна

"Іще один сонячний день із моїми рибками", - підписав виконавець.

На фото, крім Люсії та Ренна, є ще один зі старших синів-двійнят Мартіна, 15-річний Матео.

Татові "рибки"

Зіркова родина у Гватемалі

Рікі вчить Ренна плавати?

Як відомо, виховувати чотирьох нащадків співаку допомагає його мама Нерейда. Із Джваном після розлучення Рікі зберіг добрі стосунки, і чоловіки добре співпрацюють як батьки спільних доньки й сина.

Нагадаємо, Мартін холостякує вже понад рік і поки не готовий до нових серйозних стосунків - насолоджується свободою та знайомиться з хлопцями на вечірках.











