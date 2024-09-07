Інсайдер розповів про позитивні результати у лікуванні раку короля Чарльза ІІІ

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Здоров'я 75-річного короля Великої Британії Чарльза ІІІ, якому на початку цього року діагностували рак, "рухається у позитивному напрямку".

Про це пише видання Daily Mail з посиланням на інсайдера.

Зазначається, що протягом свого другого року правління монарх всіма силами намагався довести, що має сили, аби залишатися на посаді, тож турботу про своє здоров'я поставив на перше місце.

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"Звичайно, здоров’я залишається пріоритетом номер один, але ми бачимо, що лікування рухається в дуже позитивному напрямку", - сказав інсайдер.

За словами джерела, король відвідував численні заходи після тримісячного інтенсивного лікування, аби показати, що може правити.

"Найкращий спосіб побачити, як король впорався, – це через його дії та слова – все, що ви бачили, все, що він говорив, і все, що він зробив. З самого початку проблем зі здоров'ям король вирішив бути настільки публічним, наскільки він міг, аби люди могли бути впевнені в тому, що він все ще здатний багато зробити за таких обставин", - йдеться у повідомленні.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла після повернення монарха до виконання обов'язків Фото Getty Images

Зазначається, що Чарльза ІІІ дуже підтримала його дружина, королева Камілла.

"Її природна теплота, стійкість і почуття гумору, як я впевнений, вам скаже будь-який пацієнт, це чудова річ. Для неї цей рік також був важким, але ніколи не було відчуття розчарування, лише рішучість, що вони пройдуть через це, як і з багатьма іншими складними проблемами в минулому", - сказало джерело.

Також відзначається, що король хоче довести, що люди з діагнозом "рак" можуть продовжувати нормальне життя якнайдовше.

Нагадаємо, дружина принца Вільяма, принцеса Вельська Кейт Міддлтон у березні цього року оголосила про те, що у неї діагностували онкозахворювання.

Як відомо, Кейт розповідала, що у її лікування "бувають хороші та погані дні".