Бадьорий, усміхнений, при краватці: 75-річний король Чарльз виписався з лікарні після операції. Фото

Король Великої Британії Чарльз ІІІ 29-го січня виписався з лікарні після планової операції з приводу збільшеної простати.

Залишаючи будівлю шпиталю в супроводі своєї дружини Камілли, 75-річний монарх приязно махав підданим та мав цілком бадьорий вигляд. Чарльз не став робити винятку та надягати на виписку комфортний спортивний костюм тощо: був, як завжди, чепурний і навіть при краватці.

Короля Чарльза відпустили додому Фото Getty Images

У заяві Букінгемського палацу, яку наводить Daily Mail, Його Величність висловив подяку медичному персоналові, а також усім, хто надсилав йому добрі побажання в ці дні.

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Зазначається, що Чарльз ІІІ переніс заплановані на найближче майбутнє справи, щоби відновитися. Як дізналося видання, король відпочиватиме десь місяць.

Схоже, монарх почувається добре Фото Getty Images

Як відомо, в шпиталі Чарльз провів три дні. Король вирішив не приховувати від громадськості свій діагноз, щоби якомога більше чоловіків зі схожими проблемами вчасно звернулися по допомогу.

Нагадаємо, принцесу Вельську Кейт Міддлтон, яка перенесла планове хірургічне втручання, теж уже виписали.







