Білосніжна Кейт у луці за понад $10 тисяч, ошатна Шарлотта та кумедний Луї: принц та принцеса Вельські з дітьми послухали різдвяні колядки. ФОТО

Принц Вільям разом зі своєю дружиною Кейт Міддлтон та трьома дітьми — Джорджем, Шарлоттою та Луї — відвідали службу колядок "Разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві, яку транслюватимуть напередодні свята.

До речі, "Разом на Різдво" - захід, який очолює Кейт й фінансується з Королівського фонду.

Принц Вільям зі своєю родиною Фото Getty Images

Різдвяний івент у каплиці Леді абатства розпочався з того, що всі присутні заспівали колядку "Одного разу у місті Святого Давида", після чого гості мали змогу послухати різдвяні пісні у виконанні музикантів Беверлі Найт і Адама Ламберта.

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Після цього принц Вільям зачитав уривок з Євангелія.

Кейт Міддлтон, як завжди, мала бездоганний вигляд. На святковий івент принцеса Вельська одягла все біле.

Кейт обрала біле пальто від іменитого дизайнера чоловічих класичних костюмів Chris Kerr Bespoke Tailor, який, ймовірно, відшивав його на замовлення. До слова, ціни на костюми цього бренду стартують від $2195. Також на принцесі був кашеміровий светр від Kiltane та прямі штани з високою посадкою бренду Holland Cooper за $375.

Свій образ Кейт доповнила маленькою вініловою сумочкою Strathberry за $596, сережками Van Cleef вартістю $6776 та замшевими туфлями на підборах за $678 від бренду Gianvito Rossi.

8-річна принцеса Шарлотта теж мала вишуканий вигляд. Дівчинку вбрали у класичне пальтечко бордового кольору Trotters та туфельки Manuela de Juan Shoes за $99.

Її 10-річний старший брат Джордж також виглядав неймовірно у своєму класичному костюмі.

Ошатні Кейт, Шарлотта та Луї на коляді в абатстві Фото Getty Images

На святковий захід принцеси Вельської зібралася чи не вся королівська родина. Серед великої кількості гостей були герцогиня Единбурзька Софі, принцеса Беатріс, її пасинок Крістофер Мапеллі Моцці й чоловік Едоардо Мапеллі Моцці, принцеса Євгенія, Зара Тіндолл і Пітер Філліпс з дочками Саванною та Айлою.

Втім, справжньою зіркою служби колядок очікувано став 5-річний принц Луї. Малюк знову потрапив у об'єктив фотографів, коли корчив смішні гримаси від нудьги. Про те, що принц трішки нудився, свідчило, що він наприкінці служби швиденько допоміг сестрі Шарлотті загасити свічку.

Луї, як завжди, зірка вечора Фото Getty Images

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Луї допомагає сестрі задути свічку Фото Getty Images

У когось вдома буде серйозна розмова? Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно на прийомі короля Чарльза ІІІ Кейт Міддлтон повторила свій образ з тіарою та сукнею $5000.

Також вона обрала сукню схожу на торішню на урочистий державний бенкет із нагоди приїзду президента Південної Кореї.



