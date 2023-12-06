Міддлтон на прийомі короля Чарльза повторила сяючий лук із тіарою та сукнею за $5000. ФОТО

5-го грудня король Чарльз ІІІ вперше після скандалу з расистськими коментарями продемонстрував єдність королівської родини на щорічному дипломатичному прийомі у Букінгемському палаці.

У супроводі королеви Камілли та принца і принцеси Вельських 75-річний Чарльз прийняв понад 500 високопоставлених гостей, пише Daily Mail.



На заході чотири найвищі члени британської королівської родини зробили спільне фото.



Король Чарльз та королева Камілла уперше зустрілися з принцом та принцесою Вельською після скандалу навколо герцога та герцогині Сессекських Фото Getty Images

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Її Величність обрала для івенту кремову вечірню сукні з вишивкою від Fiona Clare та прикрасила голову діадемою від дівчат Великобританії та Ірландії. Камілла додала нотку сентименту, вдягнувши діамантову брошку королеви-матері та діамантовий браслет покійної королеви.

Принцеса Кейт була у мерехтливій сукні від Jenny Packham вартістю приблизно 5 тисяч доларів та своїй улюбленій тіарі Lover's Knot. Раніше вона вже вдягала це плаття на весілля принца Йорданії Хусейна та принцеси Раджви в червні 2023 року.

Кейт Міддлтон у тіарі принцеси Діани та у паєтковій пудровій сукні була, мабуть, найблискучіша на прийомі

Фото Getty Images

Також лук Міддлтон був прикрашений Орденом Королівської сім’ї та діамантовими сережками-люстрами Greville.

Міддлтон вдягала цю сукню із цією тіарою влітку, на весілля спадкоємця престолу Йорданії Фото Getty Images

Цей захід став першою можливістю Чарльза поговорити зі своїм старшим сином та невісткою після того, як ЗМІ дізналися про расистські коментарі короля та принцеси щодо кольору шкіри сина принца Гаррі, ще коли Меган Маркл була вагітна. Про це йшлося у книзі неофіційного біографа герцога й герцогині Сессекських, Оміда Скобі.

За інформацією джерел видання, сім’я "не поспішає" приймати "ретельно зважене" рішення про те, як чинити далі.

Нагадаємо, днями інсайдери розповіли про те, що Кейт і Меган постійно суперничали. Особливо це стосувалося благодійності та модних брендів.