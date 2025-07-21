Гурт KOZAK SYSTEM дасть великий концерт у Львові

Рок-гурт KOZAK SYSTEM напередодні Дня Незалежності України влаштує концерт Open Air на території !FESTrepublic.

23 серпня о 19:00 музиканти зіграють свої запальні пісні, кожна з яких - це не тільки музика, це - голос нації, яка бореться за свою Свободу.

За час повномасштабного вторгнення гуртом було зіграно більше 370 концертів в будинках культури, спортзалах, бункерах, метро, підземних паркінгах і бомбосховищах, располагах бригад і бліндажах, на площах міст і в госпіталях.

Концерт гурту 23-го серпня у Львові

Їхній концерт - це глибока місія, що несе єднання, моральну та психологічну підтримку наших захисників.

Під час своїх концертів KOZAK SYSTEM збирають донати у скриню, які потім конвертують у дрони, пікапи, необхідне забезпечення для воїнів, яке самі ж і відвозять на передову.

Зустрінемось у День Державного прапора, 23 серпня, Львів🇺🇦. Стань частиною цієї хвилі єднання та відчуй потужну енергію KOZAK SYSTEM🔥. Квитки можна придбати ТУТ.