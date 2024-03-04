Син Андрія Шевченка отримав українське громадянство

17-річний син Андрія Шевченка, форвард "Вотфорда" Крістіан Шевченко отримав український паспорт.

Про це стало відомо Sport.ua. Тепер син президента Української асоціації з футболу зможе виступати за юнацькі збірні України. Залишилося пройти реєстрацію футбольного громадянства в ФІФА.

Минулого літа Крістіан вступив до клубу "Вотфорд", підписавши з ним контракт на 2 роки Фото з Instagram

Як пише видання, наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко вже бачить Крістіана Шевченка на позиції вінгера.

Реклама:

Про те, що син Шевченка збирається отримати українське громадянство, стало відомо на початку лютого. Хлопець народився у Великій Британії у 2006.

Тим часом старший син Шевченка, Джордан, який навчається в Єльському університеті, нещодавно почав вивчати українську мову.