Син Андрія Шевченка отримав українське громадянство
17-річний син Андрія Шевченка, форвард "Вотфорда" Крістіан Шевченко отримав український паспорт.
Про це стало відомо Sport.ua. Тепер син президента Української асоціації з футболу зможе виступати за юнацькі збірні України. Залишилося пройти реєстрацію футбольного громадянства в ФІФА.
Як пише видання, наставник збірної України U-19 Дмитро Михайленко вже бачить Крістіана Шевченка на позиції вінгера.
Про те, що син Шевченка збирається отримати українське громадянство, стало відомо на початку лютого. Хлопець народився у Великій Британії у 2006.
Тим часом старший син Шевченка, Джордан, який навчається в Єльському університеті, нещодавно почав вивчати українську мову.
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