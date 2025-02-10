Тейлор Свіфт під час Super Bowl зафукали фанати: реакція зірки нагадала старезний мем. Відео

Американська співачка Тейлор Свіфт 9-го лютого вболівала за свого бойфренда, гравця Kansas City Chiefs Тревіса Келсі в матчі Super Bowl у Новому Орлеані. Коли ж зірку показали на великому екрані, фанати команди-суперника, Philadelphia Eagles заходилися гучно "фукати" в її бік.

Реакцію на це 35-річної Тейлор, її подив і сміх теж ухопили камери. Адже артистка мимохіть відтворила старезний мем із лялькою-мавпочкою.

"Оу, що, що відбувається?", - по губах співачки прочитала експертка, пише Daily Mail.

Taylor Swift laughed off being booed at the Super Bowl 😅 pic.twitter.com/Zdc5fHKc0A — SportsCenter (@SportsCenter) February 10, 2025

Нагадаємо, торік пильні фани Свіфт напосілися в мережі на акторку Джулію Робертс, мовляв, надто фривольно поводилася з Келсі.

Як відомо, не всі одразу повірили у роман Тейлор і 35-річного Тревіса. Були версії, що це лише піар-трюк.