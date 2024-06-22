Принц Вільям із дітьми сходив на концерт Тейлор Свіфт та підірвав мережу своїми танцями. Відео

Принц Вільям з старшими дітьми, 10-річним принцом Джорджем та 9-річною принцесою Шарлотою, побували на концерті американської співачки Тейлор Свіфт у Лондоні.

Світлини опублікували на офіційній сторінці принца та принцеси Вельських в Instagram.

На фото всі весело посміхаються.

"Дякую, Тейлор Свіфт за чудовий вечір", - написали під фото.

Виходить, принц Вільям таємний фанат Тейлор?

Співачка теж поділилася кадром із королівською родиною та своїм хлопцем, зіркою американського футболу Тревісом Келсі.

Квитки на концерт Свіфт Кейт подарувала на день народження?

"З днем народження, друже. Лондонський тур розпочався чудово", - написала Свіфт.

Також у мережі поширили відео з концерту, на якому зазнімкували Вільяма. Принц Вельський весело танцював під пісню Тейлор "Shake It Off".

А королівський оркестр виконав цю пісню на інструментах.

Нагадаємо, 21 червня принц Вільям святкував 42-річчя. Кейт Міддлтон привітала його кумедним фото з дітьми.

Як відомо, Тейлор Свіфт стала "Людиною року"-2023 за версією журналу Time.

До речі, Вільям не єдиний, хто не може встояти перед ритмами Тейлор Свіфт. Раніше весело на її концертах танцював актор Бредлі Купер зі своєю дівчиною, моделлю Джіджі Хадід, а також Шарліз Терон з доньками.