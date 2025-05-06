"Кажуть, я зупинила час...": 49-річна Lama показала, як займається в спортзалі. Відео
Співачка Lama (Наталія Дзеньків), яка незмінно захоплює шанувальників своїм молодим і свіжим виглядом, показала, як працює над своєю фігурою в спортзалі.
Відео з фрагментами воркауту 49-річна зірка опублікувала у Instagram. Тренувалася Наталія у лосинах та футболці, а розпущені коси їй, схоже, геть не заважали.
"Кажуть, я зупинила час... А я лише не дозволила йому зупинити мене", - написала Лама.
Нагадаємо, торік артистка розкрила ТаблоID свої б'юті-секрети та розказала про правила харчування. Як відомо, Наталія та її коханий Роман не збираються заводити дітей. Нещодавно співачка пояснила, чому.
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