"Кажуть, я зупинила час...": 49-річна Lama показала, як займається в спортзалі. Відео

Співачка Lama (Наталія Дзеньків), яка незмінно захоплює шанувальників своїм молодим і свіжим виглядом, показала, як працює над своєю фігурою в спортзалі.

Відео з фрагментами воркауту 49-річна зірка опублікувала у Instagram. Тренувалася Наталія у лосинах та футболці, а розпущені коси їй, схоже, геть не заважали.

Lama показалася з гантелями, на тренажері та на біговій доріжці

"Кажуть, я зупинила час... А я лише не дозволила йому зупинити мене", - написала Лама.

Нагадаємо, торік артистка розкрила ТаблоID свої б'юті-секрети та розказала про правила харчування. Як відомо, Наталія та її коханий Роман не збираються заводити дітей. Нещодавно співачка пояснила, чому.



