"Море із троянд": Lama розповіла, яким було освідчення її на 18 років молодшого коханого

Фото з Instagram Lama

Співачка Lama (Наталія Дзеньків), яка нещодавно розповіла, що її на 18 років молодший коханий зробив їй пропозицію, поділилася деталями, якою вона була.

За словами зірки, пропозиція була дуже романтичною.

"Він по кімнаті розкидав дуже багато квітів, я увійшла, ну ніби в море із троянд. Там такі свічки і він так на колінах стоїть з обручкою вже. Пропонує вийти заміж", - сказала вона у коментарі "Неймовірній правді про зірок".

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Співачка зазначила, що просила коханого повторити пропозицію двічі, аби вона усвідомила, що відбувається.

"Потім кажу: "Ромка, давай ще раз, щоб я вже усвідомила". От це найголовніше, а далі вже не цікаво. От чоловік хоче зробити пропозицію", - додала Наталія.

Співачка Lama і своїм коханим Романом Фото з Instagram Lama

Lama зауважила, що весілля грати вони не збираються, так само, як і розписуватися, бо не розуміє для чого, адже дітей у них немає. До речі, щодо дітей співачка теж поки не готова.

"Я розумію, що мені треба творити, писати пісні. Це моє призначення. А мамою бути це теж призначення. Це треба відмовитись від себе десь якоюсь мірою", - підсумувала вона.

Нагадаємо, якось Наталія Дзеньків розповідала, що під час знайомства її коханий не знав, хто вона така.

Як відомо, з Романом співачка щаслива вже протягом 8 років.