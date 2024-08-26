Лана Дель Рей у легкому квітчастому міні вразила своєю стрункістю. Фото

Марія Ткаченко 26 серпня, 16:45
Артистка Лана Дель Рей
Фото з Instagram Дель Рей

Американська співачка Лана Дель Рей в останні пів року стала ще однією знаменитістю, яку запідозрили у використанні "Оземпіку". Адже 39-річна зірка стає дедалі стрункішою і стрункішою.

Так, помітити це можна було під час Ланиного виступу на музичному фестивалі в британському Лідсі цими днями. Адже на артистці була мінісукенка на тонких бретелях.

Співачка Лана Дель Рей схудла

Лана інтригує шанувальників змінами фігури

Фото Getty Images

Лана Дель Рей
Фото Getty Images
Лана Дель Рей до схуднення

А це Лана минулого літа

Фото Getty Images

До речі, в випадку Дель Рей, імовірно, закиди щодо "Оземпіку" можуть виявитися помилковими. Адже у травні дівчина показувалася у своєму Instagram у кофтинці з написом Dogpound - назвою популярної фітнес-мережі. Як пише The Mirror, з їхнього офіційного акаунту той пост прокоментували та репостнули у сторіс, натякаючи, що це їхня нова зіркова клієнтка.

Нагадаємо, нещодавно мережу вразила своїм суттєвим схудненням акторка Барбі Феррейра. Але зірка "Ейфорії" свого секрету не розкриває.

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