Лана Дель Рей у легкому квітчастому міні вразила своєю стрункістю. Фото
Американська співачка Лана Дель Рей в останні пів року стала ще однією знаменитістю, яку запідозрили у використанні "Оземпіку". Адже 39-річна зірка стає дедалі стрункішою і стрункішою.
Так, помітити це можна було під час Ланиного виступу на музичному фестивалі в британському Лідсі цими днями. Адже на артистці була мінісукенка на тонких бретелях.
До речі, в випадку Дель Рей, імовірно, закиди щодо "Оземпіку" можуть виявитися помилковими. Адже у травні дівчина показувалася у своєму Instagram у кофтинці з написом Dogpound - назвою популярної фітнес-мережі. Як пише The Mirror, з їхнього офіційного акаунту той пост прокоментували та репостнули у сторіс, натякаючи, що це їхня нова зіркова клієнтка.
Нагадаємо, нещодавно мережу вразила своїм суттєвим схудненням акторка Барбі Феррейра. Але зірка "Ейфорії" свого секрету не розкриває.