"Увесь спектр емоцій": Нікітюк поділилася першим досвідом стояння на цвяхах

Останнім часом все більше зіркових дівчат проливають сльози не через біль від невдалого кохання, а завдяки цвяхам.

Не стала винятком і телеведуча Леся Нікітюк, яка спробувала постояти на дошках Садху.

Про свій перший досвід вона розказала в Instagram.

"30 хвилин сліз, сміху, страху... і нереального кайфу. В мене особисто був увесь спектр емоцій", - розповіла Нікітюк скрін з instagram

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Ну і в чому вони не праві?

Нагадаємо, окрім Нікітюк не так давно у цвяхостоянні спробували себе: блогерка Даша Квіткова, телеведуча Маша Єфросиніна, акторка Наталка Денисенко та інші.