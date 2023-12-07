"Увесь спектр емоцій": Нікітюк поділилася першим досвідом стояння на цвяхах
Останнім часом все більше зіркових дівчат проливають сльози не через біль від невдалого кохання, а завдяки цвяхам.
Не стала винятком і телеведуча Леся Нікітюк, яка спробувала постояти на дошках Садху.
Про свій перший досвід вона розказала в Instagram.
Нагадаємо, окрім Нікітюк не так давно у цвяхостоянні спробували себе: блогерка Даша Квіткова, телеведуча Маша Єфросиніна, акторка Наталка Денисенко та інші.
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