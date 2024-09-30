"Приходь на борщ": Нікітюк похизувалася фото з відомим німецьким дизайнером
Телеведуча Леся Нікітюк зазнімкувалася в Києві з німецьким дизайнером Франком Вільде, який від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну.
Він, як відомо, ліфто-луками часто обігрує тему українського одягу та доносить своїй аудиторії меседжі щодо війни.
Кадрами Нікітюк поділилася на власній сторінці в Instagram.
"Тішусь зустрічі та знайомству. Дякую, за твою підтримку України та за позицію. Приходь на борщ", – написала вона.
Нагадаємо, раніше TabloId розповідав про зірок, які підтримали Україну. Серед цього списку не лише актори та музиканти, але й науковці, режисери й письменники.
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