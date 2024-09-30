"Приходь на борщ": Нікітюк похизувалася фото з відомим німецьким дизайнером

Телеведуча Леся Нікітюк зазнімкувалася в Києві з німецьким дизайнером Франком Вільде, який від початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну.

Він, як відомо, ліфто-луками часто обігрує тему українського одягу та доносить своїй аудиторії меседжі щодо війни.

Кадрами Нікітюк поділилася на власній сторінці в Instagram.

"Тішусь зустрічі та знайомству. Дякую, за твою підтримку України та за позицію. Приходь на борщ", – написала вона.

Нікітюк зустрілася з дизайнером під час його візиту до Києва фото з Instagram Лесі Нікітюк

Цього разу була кава, але, можливо, наступного разу Франк завітає до Лесі на борщ :) фото з Instagram Лесі Нікітюк

Нагадаємо, раніше TabloId розповідав про зірок, які підтримали Україну. Серед цього списку не лише актори та музиканти, але й науковці, режисери й письменники.