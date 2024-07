Джеймі Лі Кертіс, Франк Вільде, Шон Пенн, Кейт Міддлтон та інші світові зірки, які підтримують Україну у війні з Росією

Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року багато світових зірок підтримали Україну і зараз продовжують допомагати. Одними з перших були Шон Пенн, Міла Куніс, Бенедикт Камбербетч, Кетрін Винник та інші селебріті. Хтось висловлювався у соціальних мережах та виголошував промови на заходах, а хтось збирав великі суми на допомогу українцям.

8 липня 2024 року Росія знову здійснила жахливий обстріл. Зокрема, під прямим ударом опинилася найбільша в Україні дитяча лікарня "Охматдит". TabloID розкаже про зірок, які відреагували на черговий терор країни-агресорки. І нагадає про відомих союзників нашої країни.

Алісса Мілано

51-річна американська акторка і зірка культового серіалу "Усі жінки - відьми" Алісса Мілано дала розголос щодо обстрілу росіянами Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала скріншот новини і показала страшні руйнування медзакладу, де на момент влучання перебували діти та лікарі.

Реклама:

Крім цього у сторіз вона показала відео, де зафіксовано момент прямого влучання російської ракети, та залишила посилання для донатів на допомогу.

Джеймі Лі Кертіс

65-річна акторка, письменниця і громадська діячка Джеймі Лі Кертіс засудила російського диктатора Путіна, який і стоїть за усіма ударами по території України. У своїх постах в соцмережі вона показала кадри-наслідки воєнного злочину росіян.

Акторка уважно слідкувала за подіями, які відбулися 8 липня. Вона закликала молитися за дітей, батьків, медичний персонал та інших, хто постраждав Фото: Instagram

Кертіс наголосила, що від початку своєї кар’єри співпрацює із дитячими лікарнями, і вони не ставали мішенню під час бойових дій. У зірки "розривалося серце" від наслідків цієї трагедії.

"Це був один з найгірших днів насильства над мирними жителями України за останні місяці", - наголосила зірка. А також вона додала, що 8 липня ще одна приватна лікарня стала об’єктом удару росіян.

Джессіка Честейн

Голлівудська зірка 47-річна Джессіка Честейн теж відреагувала на обстріл "Охматдиту". Вона закликала своїх підписників долучитися до благодійного збору на допомогу медзакладу. Зірка опублікувала відео, де нагадала, як у 2022 році відвідувала лікарню у Києві.





До речі, тоді ж акторка побувала в Ірпені і була шокована побаченим. Джессіка також відвідала дитячі лікарні, поспілкувалась з українцями. Крім цього, зірка побувала в офісі президента Володимира Зеленського. За словами акторки, Зеленський дякував їй за візит, а також запитував, що про українців говорять у закордонній пресі.

Тімоті Снайдер

Американський історик та письменник, амбасадор United24 54-річний Тімоті Снайдер теж активно підтримує Україну. У соцмережі Х (колишня Twitter) він опублікував жахливі кадри після удару по лікарні 8 липня.

"Росія бомбить хворих на рак дітей", - написав він.

У 2023 році він збирав кошти на систему, яка дозволить виявляти дрони та ракети, зокрема, у південних областях. А загалом Снайдер виступав проти російської агресії щодо України ще від початку 2014 року.

Франк Вільде

Берлінський дизайнер Франк Вільде прославився своїми ліфтолуками і підтримкою України. Від початку повномасштабного вторгнення він нагадує світу про війну – фотографується у ліфті на тлі українського прапору та в національному одязі.

Так, 8 липня Вільде опублікував серію світлин, на яких показав наслідки російського удару по лікарні та поранених дітей.

Цікаво, що дизайнер розпочав свій фото-флешмоб ще 22 лютого 2022 року, аби привернути увагу до можливого початку великої війни. У 2023 році він відвідав Київ.

Ден Рейнольдс

Соліст гурту "Imagine Dragons" Ден Рейнольдс теж активно підтримує Україну. Під час своїх концертів він неодноразово піднімає синьо-жовтий стяг та висловлюється проти війни. Музичний гурт є амбасадором ініціативи United24. У травні 2023 року музиканти випустили кліп на пісню "Crushed", де показали розбомблене українське село на Миколаївщині та 14-річного хлопця Сашу, який став головним героєм відео.

Фото: Instagram

Шон Пенн

Американський кінорежисер Шон Пенн повністю підтримує українську сторону у російсько-українській війні. З самого початку повномасштабного вторгнення він закликав уряд США закрити небо над Україною та починати діяти рішуче. Пенн також активно закликав надати зброю Україні у своїх промовах на телебаченні і в мережі.

Шон Пенн та його команда приїздили до України загалом сім разів за час повномасштабного вторгнення Росії. Заснована ним благодійна організація CORE активно допомагає українським біженцям та постраждалим не тільки за кордоном, а й у Львові, Києві та Одесі.

Шон Пенн у захваті від Зеленського і, мабуть, найчастіше зі світових зірок приїздить в Україну після 24-го лютого Фото Getty Images

Також Пенн зняв документальний фільм про Україну разом із продюсером та режисером Аароном Кауфманом.

Цікавим фактом є те, що під час великої війни у Пенна зав'язався роман із українкою - актрисою Ольгою Коротяєвою. У вересні цього року кінорежисер разом із коханою відвідали Саміт перших леді та джентельменів, де не приховували ніжних стосунків.

Бенедикт Камбербетч

47-річний британський актор Бенедикт Камбербетч неодноразово висловлював свою підтримку та солідарність українцям. 9 березня 2022 року під час церемонії нагородження Міжнародного кінофестивалю в Санта-Барбарі актор вийшов на сцену за нагородою та розгорнув синьо-жовтий прапор.

Фото Getty Images

Під час розмови зі Sky News в Королівському Альберт-Холі Бенедикт зʼявився у смокінгу із закріпленою шпилькою жовто-блакитного кольору.

"Нам потрібно робити пожертви, нам потрібно тиснути на наших політиків, щоб вони продовжували створювати тут якусь безпеку та притулки для біженців і людей, які страждають", — заявив Бенедикт Камбербетч на церемонії вручення кінопремій BAFTA 2022.

Кетрін Винник

Канадська акторка Кетрін Винник не лише підтримувала Україну з самого початку великої війни, а й відвідала Київ, де сфотографувалась на тлі ворожої техніки на Михайлівській площі разом із іншою акторкою Іванною Сахно. Обидві знаменитості є амбасадорками United24.

У травні Кетрін також відвідала Ірпінь, де на власні очі побачила понівечене місто.

Кетрін Винник - амбасадорка платформи United24

Крім того, Винник навіть створила благодійний фонд для допомоги постраждалим українцям. Слід зазначити, що акторка постійно підтримує Україну, адже також має українське походження і неймовірно пишається цим.

Кетрін Міддлтон

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон та вся королівська родина Великої Британії активно підтримує Україну.

Кейт навіть знялася у кліпі Kalush Orchestra для Євробачення-2023, який продемонстрували на відкритті гранд-фіналу пісенного конкурсу. А нещодавно вона відвідала громадський центр "Всі" у Баркнеллі, де зустрічалась з українськими біженцями.

Кейт Міддлтон неодноразово демонструвала свою підтримку Україні Фото Getty Images

Лієв Шрайбер

Зірка "Людей Ікс" Лієв Шрайбер активно підтримує українців з самого початку повномасштабного вторгнення та є амбасадором United24. Майже вся стрічка актора в Instagram - у дописах про допомогу українцям.

У квітні 2022 року актор варив борщ на польсько-українському кордоні, а в серпні того ж року відвідав Київ та познайомився з президентом Зеленським.

Шрайбер з самого початку з Україною

"Мав нагоду і честь поспілкуватися з президентом Зеленським під час моєї нещодавньої поїздки в Київ. Довго говорив про вдячність як джерело сили і дії, і справжню природу патріотизму. Дякую всім, хто причетний до того, щоб ця розмова стала можливою", — написав Шрайбер у своєму дописі.



Анджеліна Джолі

48-річна американська акторка Анджеліна Джолі підтримує Україну ще з 2014 року. А після повномасштабного вторгнення Джолі приїздила до Львова як посол доброї волі ООН. У своїх соцмережах акторка закликає світ підтримувати Україну та не залишатись осторонь.

Приїзд Джолі до Львова став справжньою сенсацією

Також в Джолі є каблучка з зображенням України.

Ед Ширан

Британський музикант Ед Ширан разом із фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею на честь підтримки України випустили спільну пісню, присвячену війні. За словами Тополі, британського співака турбувало все, що відбувається в Україні.

У квітні 2022 Ширан випустив кліп, знятий у довоєнному Києві.

Кадр із кліпа Ширана, який зняли в Києві

Стівен Кінг

74-річний американський письменник Стівен Кінг постійно закликає Росію припинити руйнувати міста та нищити людей. Свою підтримку Кінг висловлює у соціальних мережах, особливо у Twitter.

Стівен Кінг точно може розрізнити, де справжнє зло

"Збережіть Україну в своїх серцях і думках. Не підтримуйте умиротворювачів, які хочуть залишати їх позаду", — написав Стівен Кінг у Twitter 7 квітня цього року.

Міла Куніс та Ештон Кутчер

Голлівудське подружжя Міла Куніс та Ештон Кутчер активно волонтерять та допомагають Україні. Як відомо, сама Міла має українське походження, тож війна не змогла залишити її байдужою.

Зірки зібрали $45 млн на допомогу Україні, залучивши понад 65 тисяч донорів по цілому світові. Крім того, у 2022 вони подарували 20 тисяч бронежилетів для ЗСУ.

Ештон і Міла зібрали немало грошей на допомогу Україні

Зірковому подружжю також вдалося поспілкуватися з президентом Володимиром Зеленським. На своїх сторінках у соціальних мережах Міла Куніс не перестає захоплюватись українцями та їх незламністю духу. Якось актриса розповіла, як її донька зраділа, що має українське коріння.

Стінг

Британський музикант на одному зі своїх концертів у Варшаві заявив, що війна в Україні - це абсурд, побудований на брехні. Перед своєю промовою на підтримку України він запросив на сцену актора Мацея Штура, щоб той перекладав його слова польською мовою.

Стінг серед тих, кому було не байдуже на Україну

Після своїх слів на підтримку України Стінг виконав свою відому композицію Tears from the stars.

Бен Стіллер

Голлівудський актор та посол доброї волі ООН Бен Стіллер у 2022 також приїздив з волонтерським візитом в Україну. Бен відвідав Ірпінь та Макарів, зустрівся з українцями та послухав їхні історії. Актор на власні очі побачив руйнування, що нанесла українським містам країна-терорист.

Бен Стіллер теж був у кабінеті Зеленського

Джек Глісон

Ірландський актор, зірка серіалу "Гра престолів" Джек Глісон також відвідав Україну із місією передати пікап від британських волонтерів на потреби ЗСУ. Сам же Джек встиг провести зустрічі в Києві та навіть виставити на продаж ляльку свого персонажа зі серіалу на благодійний аукціон на підтримку України.

Джек Глісон - друг України Фото Громадське

Сара Джессіка Паркер

58-річна продюсерка, акторка і модель Сара Джессіка Паркер неодноразово висловлювала підтримку українцям у соціальних мережах. Зірка публічно та фінансово підтримала Україну, переказавши кошти UNICEF, "Лікарям без кордонів", Sunflower of Peace.

Також вона продюсуватиме документальний фільм про групу українських танцюристів в еміграції, які формують нову балетну трупу United Ukrainian Ballet.

"Надати цим танцюристам міжнародну платформу, щоб розповісти свої історії через силу, красу і твердість балету — це велика честь", — пише Паркер.

Мадонна

Американська ікона сцени Мадонна відкрила свій світовий тур, присвячений 40-річчю на сцені, у капелюсі від українського бренду Ruslan Baginskiy. А також розвернула на сцені український прапор.

Крім того, співачка допомагала фінансово фонду "Голоси дітей", що надає допомогу жінкам та дітям, постраждалим від війни.

У червні 2024 року співачка підтримала ініційований Україною Глобальний саміт миру у Швейцарії. На своїй сторінці в Instagram вона показала кадри російсько-української війни, зокрема. У текстовому повідомленні Мадонна наголосила на дітях, яких викрала Росія.

Тільда Свінтон

Британська акторка дуже оригінально підтримала Україну на кінофестивалі у Венеції в 2022 році. Вона пофарбувала волосся у жовтий колір та з'явилася на хіднику у блакитній сорочці. Саме так вона хотіла привернути увагу світу до ситуації в Україні.

Тільда Свінтон та її жовто-блакитний лук на кінофестивалі у Венеції Фото Getty Images

Також Тільда Свінтон прочитала історії біженців та очевидців війни зі "Словника війни" на літературному фестивалі Deep Water Festival у США.

Пол Маккартні

Британський музикант Пол Маккартні 25 червня 2022 року виступив на масштабному фестивалі у Великобританії, де він розгорнув прапор України, на що отримав бурхливі оплески. Пол виключив легендарний трек The Beatles "Back in the U.S.S.R" зі списку концертної програми, сказавши, що виконувати пісню про Росію зараз — це збочення.

Сер Пол на фестивалі Гластонбері у червні 2022 Фото Getty Images

Барбра Стрейзанд

Співачка і актриса Барбра Стрейзанд отримала у подарунок від United24 вишиванку з унікальним орнаментом. У своїх соцмережах знаменитість похизувалась своїм подарунком та прикріпила посилання на збір коштів на реконструкцію Бузівської школи на Київщині та закликала всіх допомогти українцям, зробивши пожертву.

Стрейзанд та її вишиванка

Окрім вище зазначених зірок, Україну також підтримують Паоло Соррентіно, Джейсон Момоа, Стіві Вандер, Шер, Орландо Блум, Кеті Перрі, Міша Коллінз, Стівен Фрай та багато інших відомих особистостей.

До слова, Шон Пенн, Бен Стіллер та Джессіка Честейн навіть отримали ордени від Володимира Зеленського.