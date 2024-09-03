"Кіборги освіти": Таран похвалилася дочкою, яка поєднує українську школу з французьким ліцеєм. Фото

Телеведуча Лідія Таран показалася з дочкою Василиною, яка, незважаючи на навчання у французькому ліцеї, не кидає українську онлайн-школу.

У своєму Instagram Таран показалася зі 16-річною школяркою та розхвалила українських дітей.

На фото - черга у французький ліцей, в якому навчається дочка Таран

"Ну все, мам, іди звідси вже☺️ Не дала навіть сльозу пустити. Вчора Василина почала українську школу онлайн, сьогодні о 8мій стала в чергу (позаду нас на фото) за знаннями у французький ліцей.

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Українські діти - кіборги освіти. Тримають подвійне навантаження. Вірю, що зараз зростає найкрутіше, найрозумніше і найпатріотичніше покоління", - заявила Лідія.

Як відомо, Василина - дочка Таран від колишнього чоловіка, телеведучого Андрія Доманського

Як відомо, телеведуча з дочкою протягом повномасштабного вторгнення живе у Франції. Але іноді навідуються в Україну. Нещодавно Лідія викладала фото зі своєю колегою і подругою Марічкою Падалко.