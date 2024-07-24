"Хто є хто?": Ребрик показала доньок в одному віці та в одному светрі. Фотозагадка

Акторка і телеведуча Лілія Ребрик замилувала підписників новою порцією бейбі-контенту, цього разу загадавши їм фотозагадку.

43-річна зіркова мама, яка вже було показувала своїх донечок - Діану, Поліну та Адель - у одному віці, знайшла світлини, де на них іще й однакова одежина.

"Всі три мої в одному віці, в одному светрі! Вже в легендарному светрі. Хто є хто? Розпізнаєте?", - поцікавилася вона.

Реклама:

Ну як, відгадали? Фото з Instagram Ребрик

Нагадаємо, Діані 11 років, Поліні 6, а Аделіні 4 місяці. Коли стало відомо, що Ліля чекає на третю дитину, на зірку посипалися звинувачення, мовляв, її чоловік, хореограф Андрій Дикий у такий спосіб хоче "відкосити від армії". Актриса тоді дала скептикам вичерпну відповідь.