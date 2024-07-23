"Хто з ким схожий?": Ребрик показала фото трьох доньок в одному віці та себе малої
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик влаштувала серед своїх підписників у Instаgram мініопитування. Вона поцікавилася, до кого, на їхню думку, більше подібна її молодша донька Аделіна: на неї чи на тата, хореографа Андрія Дикого.
Іще 43-річна Ліля, на прохання аудиторії, показала трьох своїх дівчаток - Діану, Поліну та Аделіну приблизно в однаковому віці. Дістала вона з сімейного архіву й власне дитяче фото, щоправда, вже шкільне.
Відповідаючи на питання шанувальників, Ребрик розказала, як справляється з віковими кризами своїх принцес.
"Просто проводжу з ними час! Багато спілкуємося! Знаходимо спільні теми. Обіймаємося. Це дуже важливо. Емоційний та тілесний контакт. В будь-якому віці", - поділилася вона.
Як відомо, ще одне з правил Лілі - не покладати на старших дівчат роль няньок молодшої сестрички, а хіба що просити їх про допомогу, якщо треба.
Нагадаємо, Ребрик пояснювала, що для сім'ї символізує ім'я Аделіна. Удома дівчинку також кличуть Адель та Аделька.