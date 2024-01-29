Логунова для сексі фото прикрила оголені форми блискучою тканиною

Блогерка та колишня дружина актора Дмитра Ступки, власниця салону краси Поліна Логунова, яка у вересні кардинально змінила імідж, влаштувала пікантний фотосет в купальнику та самих лише "ганчірках".

На знімках Поліна посвітила струнким сексуальним тілом, зухвало задерши ноги.

Логунова є володаркою довгих струнких ніг фото bolvacheva.photo

Реклама:

У травні 2022-го Поліна зробила невеликий тюнінг обличчя

"На фотосесію з речей достатньо взяти лише ганчірку", - написала фотографиня Логунової

Вже 2 роки Поліна живе у США, де, до речі, і відбулася зйомка

Нагадаємо, Поліна Логунова і Дмитро Ступка навесні 2022-го оголосили про розлучення після 6 років шлюбу. Блогерка раніше зазначала, що не хоче озвучувати справжню причину розлучення, адже їхній спільній зі Ступкою доньці буде соромно за татка в майбутньому

Майже відразу після розставання Логунова почала готуватися до весілля зі своїм бойфрендом з Америки, Джорджем.



