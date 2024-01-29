Логунова для сексі фото прикрила оголені форми блискучою тканиною

Марія Мельник 29 січня, 10:11

Блогерка та колишня дружина актора Дмитра Ступки, власниця салону краси Поліна Логунова, яка у вересні кардинально змінила імідж, влаштувала пікантний фотосет в купальнику та самих лише "ганчірках".

На знімках Поліна посвітила струнким сексуальним тілом, зухвало задерши ноги.

Схоже, колір волосся дійсно впливає на сампосприйняття людини
Схоже, колір волосся дійсно впливає на сампосприйняття людини
фото з instagram
Логунова є володаркою довгих струнких ніг

Логунова є володаркою довгих струнких ніг

фото bolvacheva.photo

У травні 2022-го Поліна зробила невеликий тюнінг обличчя

У травні 2022-го Поліна зробила невеликий тюнінг обличчя

На фотосесію з речей достатньо взяти лише ганчірку, - написала фотографиня Логунової

"На фотосесію з речей достатньо взяти лише ганчірку", - написала фотографиня Логунової

Вже 2 роки Поліна живе у США, де, до речі, і відбулася зйомка

Вже 2 роки Поліна живе у США, де, до речі, і відбулася зйомка

Нагадаємо, Поліна Логунова і Дмитро Ступка навесні 2022-го оголосили про розлучення після 6 років шлюбу. Блогерка раніше зазначала, що не хоче озвучувати справжню причину розлучення, адже їхній спільній зі Ступкою доньці буде соромно за татка в майбутньому

Майже відразу після розставання Логунова почала готуватися до весілля зі своїм бойфрендом з Америки, Джорджем.

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логунова ступка

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