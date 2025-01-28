Труси, чищення зубів та яєчня: Калкін із нареченою показалися в кумедному побутовому фотосеті та розказали про сімейне життя

Американські актори, 44-річний Маколей Калкін та 36-річна Бренда Сонг вперше за багато років відкрили завісу свого приватного життя.

У фотосесії для журналу Cosmopolitan закохані постали в домашньому стилі, демонструючи, яким є їх спільне життя за межами поля зору публіки.

На кадрах пара чистить зуби, прибирає, бавиться у ліжку й басейні та просто насолоджується часом, проведеним разом. Це перший раз, коли вони дозволили прихильникам побачити свій побут.

Маколей Калкін, який став всесвітньо відомим завдяки ролі Кевіна Маккалістера у фільмі "Сам удома", та Бренда Сонг, зірка культового ситкому Disney "Все тіп-топ, або Життя Зака і Коді", є однією з улюблених пар Голлівуду.





Бренда і Маколей (Мак) попозували для веселих і затишних кадрів

Їхня історія почалася після спільних зйомок у Таїланді у 2017 році. Бренда зізнається, що Маколей "неочікувано" став для неї партнером, на якого вона змогла покластися у всьому. А декілька років потому вони стали батьками. Їх старший син Дакота народився у квітні 2021-го, а молодший Карсон — у березні 2023-го.

"Був момент, коли я подумала: Я, мабуть, у симуляції! У мене двоє дітей від Маколея Калкіна", — жартує знаменитість.

Заручена пара вихоує двох синів

В інтерв’ю пара розповіла, як вони знаходять баланс між роботою, сім’єю та особистим життям. Маколей зізнається, що роль тата-домосіда приносить йому найбільше щастя.

Актор поділився, що обожнює проводити час зі своїми синами Дакотою та Карсоном. У них є традиція разом дивитись фільми і грати у динозаврів, коли вони залишаються утрьох. А останні роки сім'я разом переглядає легендарну стрічку "Сам удома". Сини актора впевнені, що їх батько і є справжній Кевін.

Акторові дуже подобається роль татка-домосіда

Бренда, яка продовжує активно зніматися, зазначає, що Маколей підтримує її у всьому. Вона навіть згадала, як коханий готував для неї обіди на роботу. Актори додали, що у їхніх синів — 3-річного Дакоти та 2-річного Карсона - немає нянь, але інколи з доглядом допомагають батьки Сонг.

Закохані також вперше підняли тему свого весілля. Хоча Бренда носить каблучку вже кілька років, пара ще не одружилася. "Ми говорили про втечу. Якби ми втекли, у моєї мами стався б серцевий напад через те, що її не було на святі", — коментує акторка своє бажання зіграти весілля в колі найближчих.

Калкін запевнив, що він ніколи не вчинив би так зі своєю майбутньою тещею

Нагадаємо Маколей Калкін у минулому пережив важку наркотичну залежність. Зараз він почувається щасливим в колі найближчих йому людей.