Перша частина стрічки "Сам удома" вийшла на екрани в 1990-му. Але цей факт якось легше вкладається в голові, ні ж те, що Кевіну МакКалістеру, чарівному малюку, якого батьки забули вдома на Різдво, вже 40 років.

Звісно, 40 виповнилося не персонажу, а акторові Маколею Калкіну. Але він не згаяв нагоди потроллити любителів культової комедії.

"Агов, люди, хочете відчути себе старими? Мені 40. Не дякуйте", - написав чоловік у Twitter.

Маколею Калкіну виповнилося 40 років. Живіть тепер з цим

"Це мій дарунок світові: я змушую людей почуватися старими. Я більше не дитина, ось моя робота", - зазначив Маколей.

А ще Калкін повідомив, що тепер йому вже час вступити в кризу середнього віку, і він думає опанувати серфінг.

Нагадаємо нещодавно Маколей, уперше за багато років, знявся для глянцю та розповів про наркотики й те, як це - бути дитиною-зіркою.

Фото Esquire з Instagram Калкіна, з сайту Imdb

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Час передивитися "Сам удома". Як виглядають зараз улюблені актори. ФОТО

Калкін із "Сам удома": Забули 8-річну, бл…дь, дитину на Різдво! ВІДЕО