Маколей Калкін із нафарбованими нігтями з'явився в глянці: Наркотики - наче старі друзі

Зірка "Сам удома" Маколей Калкін уперше за останні п'ятнадцять років зважився на велику фотосесію для глянцю.

У інтерв'ю Esquire 39-річний актор говорив про алкоголь та наркотики, про своїх котів та свою дівчину, про свого покійного великого друга Майкла Джексона та звинувачення останнього в педофілії.

"Люди вважають, що я божевільний чи чудик, чи пошкоджений. Дивний. Надломлений. І, не рахуючи останнього року-двох, я насправді не надто багато показувався. Тож я можу це зрозуміти. Ну тобто, окей, всі, перестаньте впадати в такий шок від того, що я відносно врівноважений", - поділився Калкін.

View this post on Instagram A post shared by Esquire (@esquire) on Feb 11, 2020 at 4:45am PST

"Дивіться: я - людина дуже неповторна. Якби я був бухгалтером, я міг би поглянути наліво і направо, а там інші бухгалтери сидять поруч зі мною в офісі. Це не так. Є таке кліше, що ми всі - сніжинки? Що ми всі унікальні? Ну, знаєте таке? Я - таки сніжинка", - заявив він.

Як зізнається Мак, тоді, у 1990-х, робота дитини-актора йому спочатку подобалася, подобалися популярність та позитивна увага. Але настав момент, коли все це перетворилося на тяжку рутину, а йому хотілося просто ходити до школи, як ровесники. Він говорив про це дорослим, але його не почули.

"Але: могло ж бути гірше, розумієте? Я не працював у шахті, не був дитиною-солдатом", - констатував Калкін.

View this post on Instagram A post shared by Esquire (@esquire) on Feb 11, 2020 at 7:01am PST

Попри непросте дитинство та токсичні стосунки з батьками, з якими він потім судився, щоби не дати їм користуватися заробленими ним грошима, все зрештою склалося непогано. В нього є слава, гроші, дім, кохана дівчина і коти: Епплз та Д'юд. А ще є золота рибка Сіннамон.

Маколей називає себе домосідою. Зі слів його подруги Бренди Сонг, мало хто може собі уявити, який він добрий, вірний, милий та розумний. І як він працював над тим, щоби стати саме такою людиною.

"Я не вживаю наркотики рекреаційно. Я досю п'ю мов риба. П'ю і палю. Але тих речей не торкаюся. Я люблю їх. Вони - наче старі друзі. Але іноді ти переростаєш старих друзів", - зазначив актор, який, подейкували, мав героїнову залежність.

Говорячи про Майкла Джексона, Калкін вкотре підкреслив: співак жодного разу його не домагався.

"У мене нема причин щось приховувати. Його вже немає. Якби щось було - не скажу, що це було би стильно чи щось таке, але зараз був би вдалий час, щоби про це розповісти. Якби мені було про що розказати, я би однозначно розказав. Але ні, я ніколи нічого такого не бачив, він ніколи (мені) нічого не робив", - наголосив актор.

View this post on Instagram A post shared by Esquire (@esquire) on Feb 11, 2020 at 8:46am PST

Зі слів Маколея, в нього був шанс повернутися на великі екрани, зіграти в тарантінівському фільмі "Одного разу в... Голлівуді". Та він його провалив.

"Це була катастрофа. Я би самого себе не найняв. Прослуховування даються мені жахливо, а це було моє перше прослуховування років за вісім", - пожілівся Калкін.

До слова, зірка зізнався, що досі офіційно не змінив імені на Маколей Маколей Калкін Калкін, як обіцяв. Проте запевнив, що це буде зроблено, і над цим вже працює його адвокат.

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