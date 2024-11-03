Марго Роббі вперше стала мамою - ЗМІ

34-річна австралійська акторка Марго Роббі та її чоловік, англійський кінопродюсер Том Акерлі вперше стали батьками.

Про це пише видання Daily Mail.

Зазначається, що зірка народила первістка ще на початку жовтня, однак відомо про це стало тільки зараз. Згідно з інформацією, у подружжя народився син.

Це був перший публічний вихід акторки після оголошення про вагітність Фото Getty Images

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Новина про те, що Роббі та Акерлі стали батьками з'явилася після того, як Тома помітили неподалік їхнього будинку у Веніс-Біч з дитячими речами.

Нагадаємо, востаннє Марго Роббі з'являлася на публіці на початку вересня. Вона в обтислому максі завітала на прем'єру комедії "Моя стара дупа", яку продюсувала разом зі своїм чоловіком.

Як відомо, чутки про вагітність зірки почали ширитися в липні. Папараці зазнімкували Роббі з вже чималеньким животиком на італійському озері Комо.