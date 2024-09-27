Топлес у ковдрі та в купальнику у чані: Бех показалася з чоловіком на відпочинку в Карпатах. Фото

Тетяна Сухачова 27 вересня, 13:30

Легкоатлетка Марина Бех поділилася на сторінці атмосферним контентом з відпочинку у горах. Спортсменка показалася на тлі гірських краєвидів.

Вона також продемонструвала, як саме вони з чоловіком, плавцем Михайлом Романчук проводили час у горах. Спойлер – прогулянки, водні процедури на свіжому повітрі та живопис.

"Ось такий Random вийшов з найулюбленішого місця", – написала вона.

Марина Бех-Романчук у купальнику

Чан на тлі такого краєвиду додає особливої атмосфери :)

фото з Instagram Марини Бех

Спортсменка Марина Бех у горах

Єднання з природою

фото з Instagram Марини Бех
Михайло Романчук у Карпатах

Свого котика Віскі подружжя взяло із собою

фото з Instagram Марини Бех
Карпати природа

Неймовірна природа

фото з instagram Марини Бех

До речі, спортивне подружжя Бех-Романчук багато подорожують. Пара раніше ділилася романтичними фотосетами з різних міст світу, зокрема, і Парижа.

Нагадаємо, нещодавно Марина поділилася кумедним відео з життєвою ситуацією автомобілістів.

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