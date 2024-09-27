Топлес у ковдрі та в купальнику у чані: Бех показалася з чоловіком на відпочинку в Карпатах. Фото

Легкоатлетка Марина Бех поділилася на сторінці атмосферним контентом з відпочинку у горах. Спортсменка показалася на тлі гірських краєвидів.

Вона також продемонструвала, як саме вони з чоловіком, плавцем Михайлом Романчук проводили час у горах. Спойлер – прогулянки, водні процедури на свіжому повітрі та живопис.

"Ось такий Random вийшов з найулюбленішого місця", – написала вона.

Чан на тлі такого краєвиду додає особливої атмосфери :) фото з Instagram Марини Бех

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Єднання з природою фото з Instagram Марини Бех

Свого котика Віскі подружжя взяло із собою фото з Instagram Марини Бех

Неймовірна природа фото з instagram Марини Бех

До речі, спортивне подружжя Бех-Романчук багато подорожують. Пара раніше ділилася романтичними фотосетами з різних міст світу, зокрема, і Парижа.

Нагадаємо, нещодавно Марина поділилася кумедним відео з життєвою ситуацією автомобілістів.