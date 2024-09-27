Топлес у ковдрі та в купальнику у чані: Бех показалася з чоловіком на відпочинку в Карпатах. Фото
Легкоатлетка Марина Бех поділилася на сторінці атмосферним контентом з відпочинку у горах. Спортсменка показалася на тлі гірських краєвидів.
Вона також продемонструвала, як саме вони з чоловіком, плавцем Михайлом Романчук проводили час у горах. Спойлер – прогулянки, водні процедури на свіжому повітрі та живопис.
"Ось такий Random вийшов з найулюбленішого місця", – написала вона.
До речі, спортивне подружжя Бех-Романчук багато подорожують. Пара раніше ділилася романтичними фотосетами з різних міст світу, зокрема, і Парижа.
Нагадаємо, нещодавно Марина поділилася кумедним відео з життєвою ситуацією автомобілістів.
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