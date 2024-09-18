Це міг бути кожен із нас: Бех у романтичному луці та з люксовою торбинкою показала кумедний життєвий випадок. Відео
Легкоатлетка Марина Бех на власній сторінці в Instagram постить не лише професійний контент. Спортсменка, якій почуття гумору не позичати, поділилася жартівливим відео.
У ньому зображено життєву ситуацію з побуту автомобілістів, яка могла б трапитись із кожним. Власне, у самому ролику заклопотана Марина, спілкуючись по телефону, поставила каву на дах машини. Сіла в салон і поїхала.
Як відомо, Марина заміжня за плавцем Михайлом Романчуком. Пара побралася у 2018-му. Спортсмени разом піклуються про котика, проте дітей поки не планують.
Нагадаємо, нещодавно подружжя продемонструвало свій відпочинок у горах.
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