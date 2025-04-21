Бурмака привітала доньку з 30-річчям та опублікувала її "ужасні" фото

Марія Ткаченко - 21 квітня, 17:00
Марія Бурмака
Фото з Instagram Бурмаки

Співачка Марія Бурмака привітала з днем народження свою єдину доньку Ярину. 20-го квітня дівчині виповнилося 30 років.

Зіркова мама опублікувала в Instagram архівні та більш свіжі фото зі спадкоємицею.

"З днем народження, доня", - написала Марія.


Марія Бурмака і її донька

Бурмака для привітання доні обрала особливі кадри з сімейного фотоархіву

"Ужасні фото, але дякую, мам!", - відреагувала в коментарях сама іменинниця.

Донька Бурмаки

Зірковій спадкоємиці виповнилося 30

Дочка марічки Бурмаки

Ярина - єдина дитина 54-річної артистки

Марічка Бурмака в інстаграм

Донька Марії працює стилісткою

Донька Марії Бурмаки Ярина

Ярина назвала фото "ужасними"

Зараз дівчина виглядає ось так

Зараз дівчина виглядає ось так

Фото з Instagram

Нагадаємо, з батьком Ярини артистка розлучилася в 2003-му. Торік зірка зізналася, чи планує вона вийти заміж іще.

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