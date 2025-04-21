Бурмака привітала доньку з 30-річчям та опублікувала її "ужасні" фото

Співачка Марія Бурмака привітала з днем народження свою єдину доньку Ярину. 20-го квітня дівчині виповнилося 30 років.

Зіркова мама опублікувала в Instagram архівні та більш свіжі фото зі спадкоємицею.

"З днем народження, доня", - написала Марія.

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Бурмака для привітання доні обрала особливі кадри з сімейного фотоархіву

"Ужасні фото, але дякую, мам!", - відреагувала в коментарях сама іменинниця.

Зірковій спадкоємиці виповнилося 30

Ярина - єдина дитина 54-річної артистки

Донька Марії працює стилісткою

Ярина назвала фото "ужасними"

Зараз дівчина виглядає ось так Фото з Instagram

Нагадаємо, з батьком Ярини артистка розлучилася в 2003-му. Торік зірка зізналася, чи планує вона вийти заміж іще.