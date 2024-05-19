"Любов переможе": депутатка Мезенцева оголосила про заміжжя. Фото
Депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева вийшла заміж. Її обранцем став 33-річний військовий, командир підрозділу "Ахіллес" та депутат Київської міськради Юрій Федоренко.
Світлинами з весілля Марія поділилася у своєму Instagram.
На світлинах 34-річна Марія позує у білому обтислому весільному платті, а її новоспечений чоловік у парадній формі з відзнаками.
"Любов переможе", - коротко підписала фотографії Мезенцева.
Також вона зазначила, що подія відбулася ще 24 квітня.
Нагадаємо, на Великдень Марія Мезенцева у вишиванці та джинсах показалася у рідному Харкові.
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