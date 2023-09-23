Мезенцева, Косюк та Білозір стали кумами. ФОТО
Депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева і бізнесмен Юрій Косюк стали кумами, похрестивши сина колеги Марії, депутатки Лариси Білозір.
Про це Мезенцева повідомила у своєму Instagram та виклала фото з хрестин.
"Хрестили Матвійчика ♥️ Це для мене велика честь 🙏🏻 Ти - супер мама! Ви дійсно неймовірна родина! Ціную і поважаю! Дякую, що обрали мене для нашого янгола", - написала Марія.
Нагадаємо, Лариса Білозір - невістка співачки та колишньої депутатка Оксани Білозір. У Лариси троє дітей - дві доньки і син. А ще вона полюбляє носити в Раду сумнівні сумки.
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