Мезенцева, Косюк та Білозір стали кумами. ФОТО

Тамара Кудрявченко 23 вересня, 09:15

Депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева і бізнесмен Юрій Косюк стали кумами, похрестивши сина колеги Марії, депутатки Лариси Білозір.

Про це Мезенцева повідомила у своєму Instagram та виклала фото з хрестин.

Мезенцева і Косюк тепер хрещені батьки маленького Матвія

Мезенцева і Косюк тепер хрещені батьки маленького Матвія

"Хрестили Матвійчика ♥️ Це для мене велика честь 🙏🏻 Ти - супер мама! Ви дійсно неймовірна родина! Ціную і поважаю! Дякую, що обрали мене для нашого янгола", - написала Марія.


Оце так пощастило хлопчику з хрещеними

Оце так пощастило хлопчику з хрещеними

Лариса Білозір, виявляється, вже понад пів року багатодітна мама

Лариса Білозір, виявляється, вже понад пів року багатодітна мама

Своїх дітей у Марії поки нема, зате є похресник Матвійчик і дуже відомий кум, який входить до топ-20 бізнесменів країни

Своїх дітей у Марії поки нема, зате є похресник Матвійчик і дуже відомий кум, який входить до топ-20 бізнесменів країни

Нагадаємо, Лариса Білозір - невістка співачки та колишньої депутатка Оксани Білозір. У Лариси троє дітей - дві доньки і син. А ще вона полюбляє носити в Раду сумнівні сумки.

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