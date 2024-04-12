Босонога Єфросиніна назвала поради щодо чоловіків, які б дала собі 18-річній

Телеведуча і громадська діячка Маша Єфросиніна босоніж попозувала для жіночних чуттєвих фото.

До знімків 44-річна зірка додала поради собі 18-річній (стосовно взаємодії з чоловіками).

"Будь обережною з чоловіками, які не вміють тебе слухати та яким не цікаві твої інтереси; дякуй чоловікам, які з тобою чесні, навіть, якщо їхня правда тобі неприємна; якщо чоловік закінчує ваші стосунки- це зовсім не означає, що з тобою щось не так", - каже Єфросиніна.



Маша також порадила не привʼязуюйся до чоловіків, які знецінюють почуття жінки, не витрачати час на чоловіків, які не підкріплюють свої слова діями і бігти від тих, хто самостверджуються за рахунок приниження жінок.

Маша встигає реалізовувати себе в соціальній галузі, бути турботливою мамою і просто красивою жінкою фото з instagram

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Нагадаємо, днями Єфросиніна поскаржилася на стан злоров'я і зізналася, що довела себе до виснаження. А ще раніше Маша на церемонії "УП100. Сила жінок", розповіла, що перебуває під постійним наглядом лікарів та харчується і п'є по годинах.