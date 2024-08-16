"Якось мене розігнули": Єфросиніна на "Баляндрасах" пригадала свій факап у спідньому та зізналася, що зробить після 60

Маша Єфросиніна на сцені "Баляндрасів" пригадала кілька дотепних заголовків, які про неї колись з'являлися на TabloID фото Олег Сошко

15-го серпня у столичному ресторані "Прага" відбувся факап-стендап від УП й TabloID "Баляндраси". Вечір, який був присвячений кумедним фейлам із життя зірок та публічних людей, запам’ятався також дотепами від ведучих журналіста Романа Кравця й телеведучої Маші Єфросиніної.

Остання в ексклюзивному коментарі TabloID також розповіла про свої факапи, вихід із зони комфорту і зізналася, яку мрію надто довго відкладала.

"Про факапи? Чесно кажучи… Я завжди плутаю імена. Через кількість людей, з якими я у своєму житті поспілкувалася, познайомилася, в мене щось відбулося. Мені по-перше, здається… в мене профдеформація. Кожна людина, яка мені каже "Вітаю", мені здається, що я з нею знайома. Я завжди роблю вигляд, що ми бачилися, але я не пам’ятаю де. Або я перепитую… Найбільша проблема, коли мені кажуть: "Ну шо, як ви тоді?". А я бл*ть, не пам’ятаю, як ми тоді, де і хто?", – зізналася Маша.

Маша Єфросиніна та Роман Кравець – ведучі факап-стендапу "Баляндраси" фото Олег Сошко

"(Вихід із зони комфорту - ред.) зйомка в білизні, звісно. Я ж завжди, всі мої сукні, вони були такі правильні, закриті. Я не носила міні, не носила декольте. І всі-всі прекрасно знають мій довгий шлях до того тіла, якого я хотіла. І ще до війни мені запропонували великий рекламний контракт із відомим українським брендом білизни. О, до речі, ось і факап. Мені пропонують рекламну кампанію... Ми дуже довго обговорюємо, як це все буде виглядати, концепцію, хто буде знімати й таке інше. Для мене вкрай важливо, щоб це було не пошло не вульгарно, різні ракурси. Ми це проговорюємо, все це робимо. Я потроюю свої тренування, йду маститися автозасмагою, все роблю, сиджу на жорсткій системі харчування, як спортсмени сидять перед змаганнями", – розповіла Єфросиніна.

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва і ведуча Маша Єфросиніна фото Олег Сошко

"І от 7-ма ранку. День зйомок, павільйон гігантський, купа людей… Я одягаюсь. Нахиляюся, щоб одягнутися. В мене хапає спину. І я просто знаходжуся, як прямий кут, просто у зігнутому положені. І розігнутися я не можу. Все, що залишалося, знімати мене скрюченою під прямим кутом. Я ніяк не могла розігнутися, біль такий. Відміняти зйомку неможливо, бо це оренда, люди тощо", – продовжила вона.

"І я відчувала тоді просто, що це момент мій, розмови до себе: "Або ти боїшся, або ти йдеш". Зони комфорту тут немає. Знаєте: "надел красные трусы, соответствуй и не сци". А вся моя суть настільки боялася, всі мої страхи настільки вилізли, що це був єдиний момент, коли я прям повірила, що існує психосоматика. Це не про зону комфорту. Це про злам, який в мені тоді відбувся. Скільки мені тоді (уколів - ред.) всадили в спину, в зад всюди. Приїхали всі можливі лікарі і реабілітологи. Тільки батюшку не позвали, щоб він порчу зняв. Але мене якось розігнули", – розповіла ведуча.

"І це мало хто знає, але останній кадр, де я йду, йду спиною і своїм красивим, скажемо так, заднім фасадом. Я іду з такою кількістю ін’єкцій в спині, що ось вам історія", – додала вона.

Маша ексклюзивно розповіла TabloID про свій факап фото: Олександр Ратушняк

На питання, що їй у собі подобається, ведуча відповідає прямо.

"Я все ще дуже люблю людей. Я в них вірю і працюю для них. Моя робота – це люди. Я їх люблю. Я – працездатна. Можу працювати стільки, скільки потрібно, в будь-якому стані. Цим я можу хвалитися. Я вмію змінювати життя людей", – відповіла Маша.

У далекому майбутньому цієї риси ведуча не позбудеться, переконує вона.

"(У 60 років - ред.) я точно працюю, точно щось створюю, точно щось роблю, кудись несусь, але я дуже багато приділяю уваги реалізації своїх мрій, які я відкладала. І я точно поїду мандрувати. Поїду у кругосвітку, яку відкладала довго. Треба буде в 60 почати. Поїду в Японію. Не була там. Японія, Нова Зеландія, Бразилія і Південна Корея. Треба з'їздити, подивитися, що там люди роблять взагалі без мене", – посміхнулася й підсумувала Єфросиніна.

Нагадаємо, також на "Баляндрасах" своїми факапи поділилася блогерка Монро.