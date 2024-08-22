"Всі напрацьовані м'язи пішли в дупу": Єфросиніна у спортлуці пожалілася на несправедливість та навчила антистресової вправи
Телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що її нещодавно спіткали серйозні негаразди зі здоров'ям. Виявляється, зірка, яка 15-го серпня кумедно запалювала на івенті УП й TabloID "Баляндраси", досі відновлюється від тяжкого вірусу.
Окремо прикро те, що через тимчасову вимушену відсутність тренувань 45-річна Маша втратила м'язову масу, над якою старанно працювала.
Про це вона розповіла в Insta-сторіс.
"Тепер, коли я вже одужую, можу розказати, що два тижні тому ледь не сковирнула від лютого вірусу... Поки тривали щоденні крапельниці та лікування, мені було заборонено займатися спортом. І от скажіть, чому така несправедливість - лише за 14 днів без навантажень всі напрацьовані м'язи пішли в дупу? Хоча якби ж то... Вони і в дупу не пішли", - констатувала телезірка.
А ще Єфросиніна вирішила навчити людей дуже корисної та, на жаль, дуже актуальної для багатьох фізичної вправи. Вона має назву "Мурашник" та допомагає долати стрес.
"Кожен з нас стикався з тим, що після або під час стресу в нас починають тремтіти руки, або ми відчуваємо тремор в усьому тілі. Так наш організм бореться зі стресом, який нас захоплює. І зазвичай ми дозволяємо йому вмикати цей захист, і нічого не робимо з некомфортним тремтінням, яке може призвести до панічної атаки", - попередила зірка, яка є співзасновницею громадської організації "Фонду Маша".
"Тому наступного разу, коли відчуєте тремор через стрес, зробіть вправу "Мурашник". Це техніка, яка не лише вам допоможе, а ще й сподобається. Бо виконувати її дуже приємно. Вправа "Мурашник" – це спрощена варіація TRE-вправ на зняття тривожності, напруження та стресу, які розробив PhD в області клінічної соціальної роботи та сертифікований біоенерготерапевт Девід Берселлі", - пояснила Маша.
Єфросиніна навела два варіанти виконання цієї вправи.
"Варіант 1. Якщо у вас тремтять тільки руки, то ви можете ними просто потрусити, ніби вони мокрі, і ви з них струшуєте воду", - порадила вона.
"Варіант 2. Якщо відчуваєте тремтіння в усьому тілі, то уявіть, що йдете по лісу і раптом наступаєте на мурашник. Уявіть, що мурахи починають по вас повзати, і вам треба їх струсити. Спочатку струшуєте їх з ніг, потім з тулуба, з рук. Потім струшуєте їх одночасно зі всього тіла. Активно потрусіться протягом 2-3 хв. Потім відчуйте, як вібрує ваше тіло. Вібрує, але вже не тремтить. Тремор пройшов. Глибоко вдихніть і видихніть", - розповіла Єфросиніна.
Нагадаємо, раніше Маша розказувала про ще одну дієву вправу для саморегуляції. Ще зірка говорила про те, як хронічний стрес фізично виснажує наше тіло.
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