"Всі напрацьовані м'язи пішли в дупу": Єфросиніна у спортлуці пожалілася на несправедливість та навчила антистресової вправи

Телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що її нещодавно спіткали серйозні негаразди зі здоров'ям. Виявляється, зірка, яка 15-го серпня кумедно запалювала на івенті УП й TabloID "Баляндраси", досі відновлюється від тяжкого вірусу.

Окремо прикро те, що через тимчасову вимушену відсутність тренувань 45-річна Маша втратила м'язову масу, над якою старанно працювала.

Про це вона розповіла в Insta-сторіс.

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"Тепер, коли я вже одужую, можу розказати, що два тижні тому ледь не сковирнула від лютого вірусу... Поки тривали щоденні крапельниці та лікування, мені було заборонено займатися спортом. І от скажіть, чому така несправедливість - лише за 14 днів без навантажень всі напрацьовані м'язи пішли в дупу? Хоча якби ж то... Вони і в дупу не пішли", - констатувала телезірка.

Маша тяжко перехворіла і 2 тижні не тренувалася

А ще Єфросиніна вирішила навчити людей дуже корисної та, на жаль, дуже актуальної для багатьох фізичної вправи. Вона має назву "Мурашник" та допомагає долати стрес.

"Кожен з нас стикався з тим, що після або під час стресу в нас починають тремтіти руки, або ми відчуваємо тремор в усьому тілі. Так наш організм бореться зі стресом, який нас захоплює. І зазвичай ми дозволяємо йому вмикати цей захист, і нічого не робимо з некомфортним тремтінням, яке може призвести до панічної атаки", - попередила зірка, яка є співзасновницею громадської організації "Фонду Маша".

"Тому наступного разу, коли відчуєте тремор через стрес, зробіть вправу "Мурашник". Це техніка, яка не лише вам допоможе, а ще й сподобається. Бо виконувати її дуже приємно. Вправа "Мурашник" – це спрощена варіація TRE-вправ на зняття тривожності, напруження та стресу, які розробив PhD в області клінічної соціальної роботи та сертифікований біоенерготерапевт Девід Берселлі", - пояснила Маша.

Кругленька "прелесть" - це заповітна мрія Єфросиніної

Єфросиніна навела два варіанти виконання цієї вправи.

"Варіант 1. Якщо у вас тремтять тільки руки, то ви можете ними просто потрусити, ніби вони мокрі, і ви з них струшуєте воду", - порадила вона.

"Варіант 2. Якщо відчуваєте тремтіння в усьому тілі, то уявіть, що йдете по лісу і раптом наступаєте на мурашник. Уявіть, що мурахи починають по вас повзати, і вам треба їх струсити. Спочатку струшуєте їх з ніг, потім з тулуба, з рук. Потім струшуєте їх одночасно зі всього тіла. Активно потрусіться протягом 2-3 хв. Потім відчуйте, як вібрує ваше тіло. Вібрує, але вже не тремтить. Тремор пройшов. Глибоко вдихніть і видихніть", - розповіла Єфросиніна.

Телеведуча вже повернулася до тренувань, тож скоро надолужить

Нагадаємо, раніше Маша розказувала про ще одну дієву вправу для саморегуляції. Ще зірка говорила про те, як хронічний стрес фізично виснажує наше тіло.